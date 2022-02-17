這隻魚高齡90！見人伸手還會「靠下巴討摸」：就像狗狗
想要跟牠比？只能叫你阿嬤來囉！美國加州科學院（California Academy of Sciences）的斯坦哈特水族館（Steinhart Aquarium）中，有一隻年齡高達90歲澳洲肺魚「瑪土撒拉（Methuselah）」。牠年紀奇高，是今年世界上現存最老的觀賞魚，可個性溫和可愛，還會靠向飼育員的手討摸。
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 18:48:37｜2022-02-17 18:55:09
據外媒報導，這隻90歲的澳洲肺魚「瑪土撒拉」，名字與《聖經》中享嵩壽969歲的最長壽者相同，牠全長1.2公尺、重達18.1公斤，目前研判為雌性。澳洲肺魚，又稱昆士蘭肺魚，一般只生活在澳大利亞昆士蘭州，為同時擁有肺和腮的原始物種，被科學家認定是魚類及兩棲動物進化過程中的重要角色。
瑪土撒拉性格相當溫順，當人類擺出食物，牠就會游至身旁覓食，也非常享受被抓搔背部的感覺，甚至會像狗狗一樣將頭靠在人類的手掌上撒嬌。生物學家艾倫（Allan Jan）表示：「瑪土撒拉性格溫和、文靜，像是隻水中的小狗狗，但若受到驚嚇，就會突然變得很有活力。」
此外，也有另一條澳洲肺魚「爺爺（Granddad）」，在2017年時成為世界上最長壽的觀賞魚，最後以95歲高齡辭世於芝加哥謝德水族館（Shedd Aquarium）。（編輯：李惠婷）