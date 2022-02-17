COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

體驗台灣傳統文化！中山大學帶國際生訪舊左營

▲中山大學國際師生至蓮池潭邊的舊左營走踏市場及老街，並嘗試與在地商家、民眾接觸溝通。 （圖／中山大學提供）
▲中山大學國際師生至蓮池潭邊的舊左營走踏市場及老街，並嘗試與在地商家、民眾接觸溝通。 （圖／中山大學提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-02-17 17:55:00

《四方報》報導，為了讓外籍生能體驗台灣在地文化，國立中山大學「科技部人文創新與社會實踐計畫」（HISP計畫）左營場域「渡．左營」團隊舉辦「『黑白喇會客室』之『老外逛左營』」活動，中山大學國際師生至蓮池潭邊的舊左營走踏市場及老街，並嘗試與在地商家、民眾接觸溝通。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
此次「老外逛左營」活動內容為「渡．左營」團隊與中山大學亞太事務英語碩士學位學程外籍助理教授江德曼（ThiombianoDramaneGermain）共同設計，邀請國際學生參與，在舊左營的哈囉市場、左營大路、西陵街活動，走訪中藥行、相館、軍品店、文具行等，尋找具有台灣特色或對自己有用的商品。江德曼希望學生思考並實踐：在因為文化及語言差異而可能造成誤會的前提之下，該如何表達自己想買某樣東西，期待學生體驗並學習如何處理文化及語言誤解。 

參與本次活動的國際學生大多表示，從未想過在高雄最繁華的的市區旁，居然有舊左營這樣保留台灣傳統的地方。許多學生在回饋中均有語言溝通與文化面向的內容，例如來自法國的JulietteSelex表示，在點餐時碰到障礙，也不太能接受部分飲食的口味，但能理解這些傳統在地的味道；來自俄國的伊戈爾．索伯列夫（IgorSobolev）因為會一點華語，聽得懂左營大路上的「順芳堂香舖」老闆解釋「擲筊」的意義，因此興高采烈地買了一對筊杯。來自菲律賓的周華金（JoaquinAlfonsoVegaToledo）則提到，哈囉市場販售的商品與形式很像家鄉的市場，「一瞬間有回家的感覺。」 

針對舊左營的現況，亦有部分學生提出見解或建議。JulietteSelex觀察到，舊左營有許多產業及文化正在快速消逝。周華金認為，進步不代表要捨棄過去的一切，反之應該是要保留這些傳統店家所展現的在地文化，並將之傳遞給下一代。同樣來自菲律賓的嫘喜麗（HealyMarehN.Reyes）則提到，舊左營非常值得大眾更多的注目，但在現今科技進步與全球大疫的情況下，舊左營的商家需要思考，如何運用新技術建立及保留與新舊顧客的連接、嘗試新的宣傳手段，且也需要引入年輕一代的力量，從他們的視點來傳播舊左營。 

HISP計畫左營場域召集人、中山大學音樂學系副教授李思嫺則表示，平時在舊左營地區看到外國遊客，大多是在可停泊遊覽車的龜山附近，或宮廟聚集的蓮池潭邊。此次「黑白喇會客室」以徒步方式帶領外籍生深入當地生活圈，與在地商家近距離互動，除了讓外國朋友有機會更清楚窺見真實的在地生活樣貌，提出「不只是遊客」的觀察回饋；對地方來說，更能直接體驗未來城市轉型可能面對的衝擊。 

負責HISP計畫左營場域的博士後研究員葉維俐表示，「老外逛左營」的初衷是希望讓老舊社區注入創新活力，提高區域能見度，並引發青年們對鄉土的關懷；團隊則扮演樞紐角色，串接難以交會在一起的人事物。 


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀