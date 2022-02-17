體驗台灣傳統文化！中山大學帶國際生訪舊左營

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參與本次活動的國際學生大多表示，從未想過在高雄最繁華的的市區旁，居然有舊左營這樣保留台灣傳統的地方。許多學生在回饋中均有語言溝通與文化面向的內容，例如來自法國的JulietteSelex表示，在點餐時碰到障礙，也不太能接受部分飲食的口味，但能理解這些傳統在地的味道；來自俄國的伊戈爾．索伯列夫（IgorSobolev）因為會一點華語，聽得懂左營大路上的「順芳堂香舖」老闆解釋「擲筊」的意義，因此興高采烈地買了一對筊杯。來自菲律賓的周華金（JoaquinAlfonsoVegaToledo）則提到，哈囉市場販售的商品與形式很像家鄉的市場，「一瞬間有回家的感覺。」
針對舊左營的現況，亦有部分學生提出見解或建議。JulietteSelex觀察到，舊左營有許多產業及文化正在快速消逝。周華金認為，進步不代表要捨棄過去的一切，反之應該是要保留這些傳統店家所展現的在地文化，並將之傳遞給下一代。同樣來自菲律賓的嫘喜麗（HealyMarehN.Reyes）則提到，舊左營非常值得大眾更多的注目，但在現今科技進步與全球大疫的情況下，舊左營的商家需要思考，如何運用新技術建立及保留與新舊顧客的連接、嘗試新的宣傳手段，且也需要引入年輕一代的力量，從他們的視點來傳播舊左營。
HISP計畫左營場域召集人、中山大學音樂學系副教授李思嫺則表示，平時在舊左營地區看到外國遊客，大多是在可停泊遊覽車的龜山附近，或宮廟聚集的蓮池潭邊。此次「黑白喇會客室」以徒步方式帶領外籍生深入當地生活圈，與在地商家近距離互動，除了讓外國朋友有機會更清楚窺見真實的在地生活樣貌，提出「不只是遊客」的觀察回饋；對地方來說，更能直接體驗未來城市轉型可能面對的衝擊。
負責HISP計畫左營場域的博士後研究員葉維俐表示，「老外逛左營」的初衷是希望讓老舊社區注入創新活力，提高區域能見度，並引發青年們對鄉土的關懷；團隊則扮演樞紐角色，串接難以交會在一起的人事物。