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新黨諷幕僚參選「一家笑全黨哭」　侯友宜重申沒侯家軍

▲新北市政府前副發言人戴湘儀、呂家愷及市長室前秘書吳訓孝辭官參選戰，遭新黨今（17）日開記者會諷刺侯家軍「一家笑」（儀家孝），國民黨全黨哭。（圖／記者陳志仁攝，2022.02.17）
▲新北市政府前副發言人戴湘儀、呂家愷及市長室前秘書吳訓孝辭官參選戰，遭新黨今（17）日開記者會諷刺侯家軍「一家笑」（儀家孝），國民黨全黨哭。（圖／記者陳志仁攝，2022.02.17）

記者陳志仁／新北報導

2022-02-17 17:47:55

新北市政府前副發言人戴湘儀、呂家愷及市長室前秘書吳訓孝等3人，辭官投入年底的新北市議員選戰，新黨今（17）日則開記者會諷刺侯家軍「一家笑」（儀家孝），國民黨全黨哭；對此，新北市長侯友宜強調，沒有所謂的侯家軍，只有為國家人民做事，願意付出的人。

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▲新北市長侯友宜強調，沒有所謂的侯家軍，只有為國家人民做事，願意付出的人。（圖／記者陳志仁攝，2022.02.17）
▲新北市長侯友宜強調，沒有所謂的侯家軍，只有為國家人民做事，願意付出的人。（圖／記者陳志仁攝，2022.02.17）
侯友宜今日受訪時表示，他常講一句話，「人才是國家的，只要願意為國家、人民做事，市長都一定不但肯定且是鼓勵的」，所以國家、人民遠超過黨，更超過派；這一輩子從他當警察起，跟警察弟兄打仗、生死與共，就沒有所謂的「侯家軍」，軍隊是國家不是個人的，軍隊是為國家效命，不是為某個人效命，「這是他一輩子在公職的生涯裡面，最不想用這個方式來貼標籤！」

侯友宜說，他這輩子為國家、人民做事，黨跟派都擺在後面，大家要有這個想法，「侯友宜做事光明磊落，願意為國家人民犧牲奉獻，如果您的價值跟他一樣，我們大家好好做事，追求你人生的夢想跟價值，且願意為中華民國、為台灣這塊土地犧牲奉獻」；並再度重申沒有侯家軍，從他當警察到現在帶領的市府團隊夥伴，只有是國家的人才，願意為國家做事的人，都給他們肯定跟鼓勵。

侯友宜指出，他也鼓勵年輕的朋友勇於做自己、去築夢，參加選舉是落實公共議題、理想，實現你的價值；因此，只要有價值，願意去做的年輕人，他不但鼓勵與支持，更重要，也希望他們有一天能為中華民國、為台灣這塊土地，做出好的成績，這才是他最大的願望。

呂家愷認為，各黨要辦什麼活動是大家的自由，但是把別人的名字唸錯或拿來做文章、開玩笑，這是非常不可取的行為，大家應該給予年輕人鼓勵及肯定；他的朋友叫戴湘儀，是新莊的議員擬參選人，他的朋友吳訓孝是三蘆議員擬參選人，他則是呂家愷，相信「貴黨的年輕人」，也不樂見先進們這些的行為；「本來就沒有侯家軍一說，但在新北市府服務這段經歷是個事實！」

吳訓孝回應，不用這樣貼標籤，「我就是我，我就是吳訓孝」，在三重蘆洲區這個地方待了30多年，在這個地方長大，市府的歷練對是非常寶貴，如何結合這樣的經驗往下走，認為他在三重蘆洲區是有辦法做到這件事情的；現在的民意趨勢，就是少一點政治口水，多一點政策論述，畢竟政策論述才能帶領一個地方往前走。
 

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