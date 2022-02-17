美國在台協會處長孫曉雅首訪台南 台美友好盼攜手合作

美國在台協會處長孫曉雅 (Director Sandra Oudkirk) 於今 (17) 日與高雄分處分處長禹道瑞及分副處長李明磊等美國在台協會官員拜會台南市政府。此為孫曉雅上任後首次蒞訪台南，市長黃偉哲偕同副市長戴謙及經濟發展局、交通局、新聞及國際關係處、研究發展考核委員會等局處主管一同與會，雙方暢談科技、農業等議題，交流熱絡。

我是廣告 請繼續往下閱讀

黃偉哲表示，台南有 14 個美國締盟城市，長期保持良好互動，在疫情期間更是彼此支援，分享防疫經驗。黃偉哲指出，台美關係深厚，疫情下更是患難見真情，他今日特地配戴感謝美國的口罩，向美國在台協會傳遞美國捐贈台灣疫苗的恩情。

兩方會中並提及台南已然從文化古都蛻變為科技新城。黃偉哲指出，台南隨著南部科學園區等科技聚落相繼成形，台南已是半導體重鎮，目前正有許多美國的工程師在台南受訓。台南努力正發展綠能及再生水源，確保產業所需的能源供應無虞。

黃偉哲在會中也以台南特產愛文芒果為例，他表示愛文芒果的原生種來自美國佛羅里達州，跟孫曉雅的家鄉一樣，愛文芒果是台美友好合作的結晶。黃偉哲以此祝福未來的台美交流，如同台南每年豐收的愛文芒果，結果滿滿。

黃偉哲並利用此次會面機會，向與會外賓宣傳台南的農特產品，黃偉哲說台南物產豐饒，尤其是台南的果乾，特別受到外國朋友的喜歡。

▲孫曉雅上任後首次蒞訪台南，黃偉哲偕同各局處主管一同與會（圖／台南市政府提供）

孫曉雅一行人也於今早訪參國立成功大學，瞭解成大的台美國際合作專案、高科技領域研發實力與產學合作模式，除了進行半導體學院、廣達 - 成大聯合 AI 研究中心、太空科學團隊、前沿量子電腦中心等單位簡報會議，並參觀了成大核心設施中心。成大校長蘇慧貞、副校長蘇芳慶、國際長王筱雯、成大智慧半導體及永續製造學院執行副院長許渭洲等人代表接待。