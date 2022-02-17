住海邊！博恩嘲諷鄰居管太多　釣出本尊開嗆公審

脫口秀演員博恩近日在Podcast節目裡，大聊日常生活與鄰居相處的煩惱，笑說「我以為我住都市，後來才發現是海邊」，嘲諷二樓某位住戶管很大，連不同樓層的樓梯間堆積雜物也要來關心，他和太太私下為該鄰居取名為「煩」，結果當事人聽聞此事後，直接到社群平台留言開槓博恩，鄰居間的摩擦頓時被公審，多數網友則認為博恩較為理虧。

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▲博恩（右）才剛開Podcast節目沒多久，就引起爭議話題。（圖／翻攝博恩FB）

博恩在節目裡透露，以前住在公寓較清幽，自從搬進電梯大樓後，住在十樓的他，每次進出都遇到保全人員熱情打招呼，還會關切他天氣冷穿太少、訂外送吃哪些食物，博恩只能強顏歡笑應答，走進電梯後忍不住想搥牆罵「關你什麼事啊！」直呼真的很煩。

他進一步表示，認為管委會是個奇妙的單位，擔任委員的二樓某位住戶，竟會深夜調出監視器畫面，觀察進出人員，還會關切別的樓層樓梯堆放物品，讓他無法理解。博恩譏笑該住戶管太多，「根本是住海邊」，導致在群組裡沒人挺他，眾人紛紛退出管委會，遭到博恩訕笑。

▲博恩鄰居在其發文底下留言嗆他不關心眾人之事。（圖／翻攝博恩FB）

▲博恩鄰居留言，嗆他只會躲在網路後發言。（圖／翻攝博恩FB）

▲博恩鄰居留言，表示在樓梯間堆放雜物恐影響逃生。（圖／翻攝博恩FB）

▲博恩鄰居留言，以往彼此會打招呼，以後會減少來往。（圖／翻攝博恩FB）

▲博恩鄰居事後在自己的臉書po照，曝露大樓堆放雜物的危險。（圖／翻攝網路）

該住戶事後得知被公審，也跳出來回覆留言，反擊博恩平日不主動關心眾人事務，躲在網路世界評論，「網友的想像似乎不需要太多成本，難怪你能目中無人」，並表示樓梯間堆放雜物就是違法，氣味不好聞，還吸引蟑螂肆虐，不能插手管個兩次嗎？「本來在停車場碰到都會禮讓你們帶著孩子，讓你們先移動車位，我以後也不需要浪費自己的時間，就各自安好。」