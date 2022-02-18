LINE能預約傳訊？「靠這招」真絕了：定時提醒老公接小孩
台灣人工時長，白天電話、訊息回不完，往往下班後還會自主加班，半夜完成的工作，想要發訊息給同事又怕打擾別人，想要早上再傳，又怕自己昏睡沒有辦法即時發出而耽誤重要的事情，其實可以透過「LINE靜音傳送」和「iPhone《捷徑》設定」兩個小秘招，在半夜無聲發送訊息，或是預設白天再自動發給對方，讓你成為有禮貌的深夜加班族。由於預約傳LINE可設定每週、每日等例行性提醒，像是提醒長輩吃藥、接送小孩等都相當方便。
記者周淑萍/綜合報導
2022-02-18 00:11:04
秘招1：LINE「無聲傳送」
LINE有個隱藏版功能為「無聲傳送」，開啟此功能後就能靜悄悄的傳LINE給好友，想使用此功能之前要先到LINE裡面的Labs開啟「無聲訊息」(LINE APP內「設定」「LINE Labs」「無聲訊息」)，開啟之後在傳送前「長按」傳送鍵(➤)就會出現「無聲傳送」選項，點選後對方會收到LINE的訊息，但不會有訊息音效而驚擾他人。目前無聲傳送只有支援文字、貼圖，傳送檔案或是分享訊息都無法使用。
秘招2：預約傳LINE設定
另外，蘋果用戶可以透過iPhone 的《捷徑》App設定傳送時間，使用方式為：點選「自動化」「製作個人化自動化操作」「特定時間」，選擇「加入動作」搜尋欄位輸入《LINE》，點選想要傳送的好友名稱，在「訊息」欄位輸入想要發的文字就完成了。
小提醒，設定完成後，請在完成頁面內將「執行前先詢問」欄位先關閉，如此一來系統才會自動發送，且因為目前時間的選擇都是週期性的，如每日、每週、每月，若是一次性的發送，記得傳送後要去關閉此自動化操作，此功能用在例行性的提醒，像是提醒長輩吃藥、接送小孩等都相當方便。