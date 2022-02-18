專訪／「SM娛樂」帥練習生回台　加入《原子少年》爆猛料

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煥鈞熱愛跳舞，視AKIRA的師弟團「三代目J Soul Brothers」為偶像，雖然現在KPOP是世界主流，但希望有朝一日JPOP或者CPOP也能躋身國際流行文化，「我本身舞者出身，我覺得能跳又能唱的人不多，跳舞就是想把那一份力量拿出來」，他表示唱跳不容易，所以相當佩服在舞台上賣力演出的公眾人物。
聊到偶像，10位大男孩話匣子大開，威任坦言愛跳舞蹈Cover，當今最紅的韓星直拍必定過目，「我會觀察他們整體表演感，怎麼一樣的動作，他跳就特別好看？」他透露最近在練習NCT、Stray Kids的舞，「表演感好強，我要學起來在舞台上運用」。植宇透露除了BTS，最愛EXO的KAI，「我是KAI的大粉絲，他很有魅力，跳舞非常厲害，他是我近期在學習的對象」。
10位男孩抱有星夢，同時感謝父母不反對他們踏入演藝圈，則是給予滿滿的支持，新民說：「家人是支持，但比較擔心，因為不知道之後的發展如何，全是未知數，現在也是未知數，但我還是想趁年輕、還有時間犯錯時多努力一下。」 國中開始跳舞的立杰，到高中讀華岡藝校，母親都是一路支持，「我也會把媽媽當作我的動力，在這條路繼續衝，完成我的夢想。」立杰甚至自爆媽媽「預寫星媽劇本」，不時想像「我要當星媽了」，每天12點一到，就會立即上官網幫他投票，支持兒子夢想不遺餘力。
家齊、植宇、宥鈞、煥鈞此次並非首次參加選秀節目，他們以「選秀前輩」的資歷給其他後輩意見，家齊笑喊：「不要做出讓自己後悔的事情！」雖然3、4年前為了關注出糗，「就算那件事已經被大家當成笑話了，還是要背著沉重的行囊繼續往前，因為有一天一定會去證明你自己不再是當初的那個你。我覺得大家不用太去顧慮之後會怎樣，只要保持現在的樣子，盡全力去衝，這樣就好了」。
植宇跟家齊曾同期參加《聲林之王》，坦言當時青澀、不懂得在鏡頭前展現自己，「可能有時候真的想太多了，或是有時候做很不必要的事情，但我覺得現在第二次來參加（原子少年），就是把自己做好，自然大方表現出來就好，不要害怕！『緊張是最致命的』但是一定會緊張，所以要克服這個難題，我們就可以做得很好」，他很感謝前車之鑑，現在除了學習中「緊張感已經少很多了」。
宥鈞覺得「雖然凡走過必留下痕跡」，但他覺得這不是件壞事，「每個過程都是造就現在自己的部分，所以就享受過程、盡力去做好你自己，不要愧對自己的表演、自己的熱忱就好」。
當過「SM娛樂」練習生的煥鈞表示：「我覺得參加選秀唯一一件事情，就是不要讓自己後悔，既然都來參加，何不把完美的一面拿出來？」他也提到眾人不鼓勵看負評，但他持反對意見，「我覺得可以看，看的原因在於有些評論是有幫助的，當然不太可能不影響心理，你要如何去消化是你們的課題，就是開心做、做自己最喜歡的事情，今天大家跳舞唱歌，就開心不要想太多，上台就是玩，台上可能失誤，但下台過了就過了，沒辦法幹嘛，就往下一個目標邁進就好了」。
提到南韓三大經紀公司「SM娛樂」，煥鈞是在2016至2017時隻身赴SM當練習生，他透露當年SM對待練習生相當嚴格，早上8點訓練、晚上10點才能回宿舍及領回手機，而且通勤路線已被強制規定好，全程都有公司的人跟在旁邊，「基本上我們沒有個人的休息時間，他會一直跟在你旁邊，坐電車就是一路跟。」煥鈞也說當時三餐得自己叫外送，但五花肉是被公司禁止的食物，所以「前輩」會偷偷幫忙掩蓋、偷訂；至於練習趣事，煥鈞表示NCT的TEN很照顧他，「他長得很帥耶，出乎意料的很帥，人也超好的，有時候基本上規定一天幾個課，不會排到滿，大部分都是自主練習時間，我自己練習的時候他會來找我玩。」但礙於公司規定「不能互留聯繫方式」、「互加社群帳號」，所以2人目前已沒聯繫。
《原子少年 Atom Boyz 》土星成員名單整理，舞蹈超群燃炸男孩 IG 都在這！
這次來介紹整理原子少年 Atom Boyz土星成員相關資料，而這顆星球的成員們都是一群很會跳舞、展現才藝魅力的十位男孩，那本篇「原子少年 土星」的分隊成員及 Instagram、Facebook 等社群平台的詳細資訊給各位。
原子少年 土星 Saturn
土星成員是一群擁有舞蹈超能力者，只要歌的節奏一來就能立刻即性編舞，展現超群的魅力。
原子少年土星分隊 – 成員介紹
成員為：林煥鈞、唐立杰、峻瑋、呂植宇、劉新民、陳水豐、陳威愷、黃威任、孔宥均、曹家齊，以下依順序介紹。
林煥鈞 Huan Jun
專長：饒舌、跳舞、魔術
出生年：2000 年 10 月18 日
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唐立杰 Elvis
專長：舞蹈
出生年：2001 年 08 月18 日
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峻瑋 Jun Wei
專長：跳舞
出生年：2001 年 04 月18 日
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呂植宇 Lany
專長：唱歌、跳舞、編舞
出生年：1999 年 06 月12 日
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劉新民 Jimmy
專長：舞蹈
出生年：2000 年 04 月27 日
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陳水豐 Marvin
專長：舞蹈
出生年：1999 年 09 月14 日
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陳威愷 Well
專長：唱歌、跳舞、長笛
出生年：1998 年 10 月26 日
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黃威任 Adam
專長：舞蹈、饒舌
出生年：1999 年 12 月16 日
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孔宥鈞 Kung
專長：戲劇、舞蹈、疊杯
出生年：1997 年 12 月31 日
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曹家齊 Jia Qi
專長：饒舌、歌唱、街舞
出生年：1999 年 01 月19 日
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