COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

男騎士摔車墜谷亡！丹大林道明封路管制　公務車才可入山

▲丹大林道摔車意外，騎士送醫搶救仍宣告不治。（圖／翻攝畫面）
▲丹大林道摔車意外，騎士送醫搶救仍宣告不治。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-02-17 23:05:04｜2022-02-17 23:26:57

南投縣信義鄉丹大林道，在今年1月24日起才開放二輪車輛跟執行公務汽車通行，不過近來卻頻頻傳出多起機車摔落邊坡事故，今（17）日一名50多歲的男騎士，在行經指標約18到19公里處天馬彎路段不慎墜谷，送醫搶救仍宣告不治，成該處首例死亡個案。林務局南投林管處晚間公告，將與台電協調共同執行管制，明起非公務車輛暫緩進入。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲丹大林道摔車意外，騎士送醫搶救仍宣告不治。（圖／翻攝畫面）
▲丹大林道摔車意外，騎士送醫搶救仍宣告不治。（圖／翻攝畫面）

丹大林道近過去因水災毀損，直到上月才重新開放，近日更成為越野界重機騎士的熱門景點，但其18公里處「天馬彎」路段危險性高，有到過該處的騎士建議，沒越野經驗跟好體力者不建議上山，但依舊有許多人相繼前往朝聖，也因此頻傳機車摔落邊坡事故。

但今日卻傳出，有一名50多歲的男騎士，在丹大山區摔車傷重不治，對此，林務局南投林管處表示非常遺憾，也再次呼籲民眾務必審慎衡量入山風險。

林務局南投林管處指出，由於目前台電公司正在整修丹大聯外道路，林管處雖無管制法源，但將協調台電公司共同執行管制非公務車輛之進入，若造成民眾不便亦請見諒。

▲丹大林道摔車意外，騎士送醫搶救仍宣告不治。（圖／翻攝畫面）
▲丹大林道摔車意外，騎士送醫搶救仍宣告不治。（圖／翻攝畫面）

南投林區管理處說明，日前因為丹大聯外道路非屬林務局公告列管之林道，不適用「林道管制規則」，故無法源可供該道路進行管制，乃於今（111）年1月公告不再管制兩輪機動車輛進入丹大山區。

南投林管處處長李政賢呼籲，民眾進入丹大聯外道路除了要評估風險、注意自身安全外，七彩湖及丹大山區為布農族人傳統領域，應避免侵擾環境及文化遺址，廢棄物亦應隨手帶下山，以尊重和諧的態度親近山林。林管處已於二分所設立公告，並持續向入山民眾宣導入山安全，並由巡視人員隨時留意沿線路況，倘遇颱風、豪雨、土石崩落、河水暴漲及路基掏空損毀等特殊安全顧慮時，將限制民眾入山。（編輯：林莞茜）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀