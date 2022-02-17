男騎士摔車墜谷亡！丹大林道明封路管制　公務車才可入山

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丹大林道近過去因水災毀損，直到上月才重新開放，近日更成為越野界重機騎士的熱門景點，但其18公里處「天馬彎」路段危險性高，有到過該處的騎士建議，沒越野經驗跟好體力者不建議上山，但依舊有許多人相繼前往朝聖，也因此頻傳機車摔落邊坡事故。
但今日卻傳出，有一名50多歲的男騎士，在丹大山區摔車傷重不治，對此，林務局南投林管處表示非常遺憾，也再次呼籲民眾務必審慎衡量入山風險。
林務局南投林管處指出，由於目前台電公司正在整修丹大聯外道路，林管處雖無管制法源，但將協調台電公司共同執行管制非公務車輛之進入，若造成民眾不便亦請見諒。
南投林區管理處說明，日前因為丹大聯外道路非屬林務局公告列管之林道，不適用「林道管制規則」，故無法源可供該道路進行管制，乃於今（111）年1月公告不再管制兩輪機動車輛進入丹大山區。
南投林管處處長李政賢呼籲，民眾進入丹大聯外道路除了要評估風險、注意自身安全外，七彩湖及丹大山區為布農族人傳統領域，應避免侵擾環境及文化遺址，廢棄物亦應隨手帶下山，以尊重和諧的態度親近山林。林管處已於二分所設立公告，並持續向入山民眾宣導入山安全，並由巡視人員隨時留意沿線路況，倘遇颱風、豪雨、土石崩落、河水暴漲及路基掏空損毀等特殊安全顧慮時，將限制民眾入山。（編輯：林莞茜）