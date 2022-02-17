日本超萌心理測驗！用「貓爪」揭人際弱點　交友更順暢

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選擇白手套「貓爪A」的朋友：
喜與不同類型的人當朋友，與思想開放者、格格不入者皆能建立友誼關係。雖表面與眾人相處融洽，也很受大家歡迎，但你的內心其實並不完全開放，朋友也覺得似乎無法直觸你的真心，在內心深處，你可能認為世上並沒有人瞭解真正的你，通過降低被討厭的可能或疏離意見不同者，來減少自己受傷的風險。
這令你相當痛苦，但真實的你其實相當有魅力，若能多瞭解世上各種不同的價值觀，通過對話互相溝通、交流，會意外發現他人與自己的相似處，也能有所成長。
選擇灰手手「貓爪B」的朋友：
擁有較果決的性格，在第一眼判定對方與自己不合後，便會直接拒絕與之建立關係，認為與不適合的人溝通再多都是浪費時間，不想保持表面友誼，可也因此錯失瞭解對方真正價值觀的機會，且擁有強烈的小圈圈意識，認為朋友以外的人都是外人。
珍惜身邊友誼固然好，可因第一印象失去潛在好友也相當可惜，建議不要只從一件事來判定他人，可拉長時間，從各種面向慢慢觀察。
選擇棕色手「貓爪C」的朋友：
你相當追求成長，喜歡與更有經驗或某方面優於你的人當朋友，故大多只與自己尊敬的對象有交集，並不時會思考該人是否能提供不同的觀點，或能否對你有何種用處。若僅看個人能力來交朋友，這可能使你們的溝通轉為單向，只在你需要建議時才與之聯繫，索取建議，使該段關係難以長久保存。
建議能與朋友一同學習、交流，在相互溝通、積累知識的同時建立穩固的支持關係，應是更能真正達到你成長的關鍵因素。
選擇橘子色「貓爪D」的朋友：
你是位比較敏感的人，與志不同道不合的人相處會感到孤單，想追求能包容、接受自己全部的好友，可仍在某時刻感到格格不入，於是努力強化精神，發展出自己獨立、獨特的風格。
因你生性細膩，較能掌握他人情緒，若能不受干擾，保持心態平和，便能與相處自在的夥伴建立親密關係。（編輯：李惠婷）