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獨／7-11有隱藏版門市？路人愣：沒招牌還營業　真相曝光

▲一名網友表示，自己某天在市區時，偶然發現一間外觀特殊的「隱藏版」7-11門市，好奇的立刻上網分享。（示意圖／取自Unsplash）
▲一名網友表示，自己某天在市區時，偶然發現一間外觀特殊的「隱藏版」7-11門市，好奇的立刻上網分享。（示意圖／取自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-02-18 06:45:58

超商在許多人眼裡，已經成為街上理所當然的存在，24小時提供服務、明亮的燈光和斗大的招牌，除了能夠打造品牌形象外，也讓民眾看一眼就能得知位置，不過近日一名網友卻發現，有間「毫無招牌」的7-11超商竟座落在市區，成為「隱藏版門市」，引發網友熱議。

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原PO在臉書社團《路上觀察學院》發文，表示自己最近無意間發現，有一家座落在市區的7-11門市外觀相當奇特，他仔細看了後才發現，原來這間門市沒有任何印有「7-ELEVEN」字樣的大型招牌，若不仔細看，實在很難發現它在這棟商業大樓最下層營業。

▲網友發現，一家座落在市區的7-11，竟沒有任何招牌的進行營業。（圖／記者張志浩攝）
▲網友發現，一家座落在市區的7-11，竟沒有任何招牌的進行營業，就像一間「隱藏版門市」。（圖／記者張志浩攝）
貼文一出，好奇的網友紛紛猜測原因，「難道這間不接外客」、「該不會是階段任務完成後，要收店了吧」、「忘了裝嗎」、「商業大樓招牌規範多，所以乾脆不弄」、「真的想不到，求解答」、「沒看過這樣的耶」。

而《NOWnews今日新聞》記者也實際到這間位於台北市中山區的7-11勘查，發現該門市確實一塊招牌都沒有，對此門市店長表示，「之前都是有招牌的，但去年這棟大樓進行『建築外觀拉皮』作業，不得已才暫時把招牌撤下，這陣子確實也不少客人在詢問招牌的問題」，店長也提到，「其實你騎車、開車真的很難發現我們，主要是走路經過才知道這裡有一間7-11」。

此外，針對「無招牌」對門市的影響，店長直言「相比之下，業績是一定有變差的，但就還是要繼續開」；至於後續是否再裝上招牌，店長無奈的說，「現在雖然重建好了，但申請招牌掛設，要經過政府、大樓、店家等作業流程，我們現在也不知道什麼時候會再裝上」。

事實上，「建築拉皮」主要是針對老舊建築的外觀改善，透過水泥補強和重新貼磚達到「改善市容」的目標，因此在必要情形下，大樓招牌會需要跟著工程做撤除和換新；但有時整修完後招牌無法立刻銜接，中間的空窗期才讓這間7-11像是個「隱藏版門市」。（編輯：張志浩）

▲一般人普遍印象中，7-11都應該要有斗大、明亮的招牌，讓民眾能一眼辦認位置，以及提供哪些服務。（圖／記者張志浩攝）
▲一般人普遍印象中，7-11都應該要有斗大、明亮的招牌，讓民眾能一眼辦認位置，以及提供哪些服務。（圖／記者張志浩攝）
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