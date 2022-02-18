有始有終！柯文哲227挑戰自行車「一日北高」騎完全程
往年每逢228紀念日期間，台北市長柯文哲都會騎乘自行車挑戰「一日雙塔」或是「一日北高」，而今年在卸任之前也不例外。不過這次與往年不同，為了避免過去幾年都因為要參與228紀念活動，必須得半途搭高鐵折返台北，因而選在228的前一天挑戰「一日北高」力拚騎完全程。據消息指出，柯文哲當天將於清晨6時於北投關渡宮出發，預計於28日凌晨2時46分抵達高雄大義國中。
記者丁上程／台北報導
2022-02-18 13:55:49｜2022-02-18 13:57:08
柯文哲除了2016年上任後首次進行「一日雙塔」挑戰時，有全程從頭騎到尾外，之後的幾次「一日雙城」、「一日北高」的自行車活動，都是騎到中途後搭乘高鐵折返台北參與於228公園舉辦的紀念活動。而在活動結束後稍作休息，再搭乘高鐵返回車隊集合地點，繼續完成剩下的行程，等於是除了2016年外，柯文哲都未完整挑戰成功。
據了解，為了讓228的自行車活動能夠「有始有終」，除了台北市長任內首次挑戰成功外，任期內最後一次也力求不折返騎完全程。以往柯文哲在騎自行車挑戰時，都會有抽筋、疲勞等體力不支的情況出現，甚至最終導致時間嚴重delay。因此這次為了圓滿挑戰「一日北高」，柯文哲特別提前在活動前120天開始進行體力訓練，甚至聘請專業的教練指導。
而柯文哲的「一日北高」自行車行程，將於清晨6時從北投關渡宮出發，預計騎乘一到兩小時左右就會進行短暫休息，最終預計於28日凌晨2時46分抵達高雄大義國中，在高雄當地住宿過夜後，28日上午再搭乘高鐵返回台北，參與位於228公園舉辦的紀念活動。
知情人士透露，由於往年在活動過後，相關預算花費都會被外界拿放大鏡檢視。因此這回活動不另使用市府相關預算，不僅這回活動不會進行任何直播，僅進行紀錄片式的拍攝外，市府相關參與人員都是休假的狀態參與活動，不會有加班的情況發生。