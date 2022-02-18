騎一半折返、花公帑宣傳　柯文哲的「紀念228」備受爭議

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不過2017年起，柯文哲每逢228必定會參與在台北舉行的紀念活動，也因此2017年時，雖然為了宣傳台北世大運而舉辦自行車「一日北高」活動，不過柯文哲僅從台北騎到新竹，便折返回台北參與紀念活動；2018年時則完全未舉辦，僅參加於228公園舉辦的追思活動，結果卻反遭受難者家屬代表嗆聲「2016年228落跑的市長」。
2019年時柯文哲則重啟「一日雙城」的自行車挑戰活動，不過因為要回台北參與紀念活動，因此僅從台北出發騎到新竹後再搭車返回台北，並於下午搭乘高鐵至台南騎至高雄，也被外界詬病「偷吃步」；2020年時則因為新冠肺炎疫情緣故，取消一日雙塔挑戰計畫，僅參與台北的紀念活動。
而2021年時則重新挑戰騎乘自行車「一日北高」，不過也因為要參與紀念活動，騎到彰化就搭乘高鐵折返台北，在參加完活動後才又回到台南繼續騎車。不過此次一日北高活動後，不僅活動編列的72萬預算遭到質疑「用公帑於個人宣傳」外，也有議員認為「一日北高」沒有明顯紀念228的性質，建議柯文哲不要再騎自行車，而回歸正常紀念活動。
至於今年於227舉辦的「一日北高」活動，市府方面已經定調，除了壓低相關預算花費外，全程將不進行直播，僅會拍攝影片紀錄；此外相關市府人員參與活動，也並非以加班的模式參加，而是以休假期間自願參與的方式進行，此外也刻意避開228當天，因此不會有中途折返台北的狀況發生，力拚騎完全程。