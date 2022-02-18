巷仔內／以汗水代替淚水　柯文哲一日北高是紀念還作秀？

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而在每年的自行車活動期間，只要遇到柯文哲暫停稍作歇息的休息點，總是會有當地的支持者聚集圍觀，甚至要求簽名與合照；過往也因為騎車過程，都會透過臉書或是YouTube全程直播，再加上使用的是台北市的預算公帑，也因此時常被外界詬病柯文哲是在用公家資源宣傳自己。「紀念228」的性質，時常會被質疑所掩蓋。
不過，事情總有一體兩面。2016年柯文哲第一次挑戰「一日雙塔」時，就已經備受外界質疑，可是柯文哲並未因此改變自己的態度，而是持續維持自己的步調。此外，行程到一半折返台北參與228紀念活動一事，雖然也被質疑「偷吃步」，不過換個角度想，柯文哲在用騎自行車的方式紀念228的同時，也會顧及其他228受難者以傳統的方式紀念，也抱持極大尊重的心態，並且力求親自到場參與。
而柯文哲卸任前最後一次「一日北高」活動，也看得出柯文哲與市府團隊力求完美的心態。選在2月27日出發，是為了不影響出席隔天的228公園紀念活動，騎車過程中也不需要中途折返；至於往年被詬病「活動全程開直播」是在用市府公帑進行自我宣傳，此次活動則不進行直播，僅有媒體事務組團隊在旁進行側拍；隨扈或幕僚被質疑領加班費陪市長騎車，而今年則是相關人員都用假日時間參與活動；至於被抨擊預算花費過高的問題，今年也力求壓低預算，一切從速從簡。
總歸而言，柯文哲市長的任期即將畫下句點，但可想而知，他的政治生涯還是會持續用他自己的方式，紀念228這個對台灣人不能忘記的歷史。