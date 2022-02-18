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巷仔內／以汗水代替淚水　柯文哲一日北高是紀念還作秀？

▲台北市長柯文哲於2021年時，在騎自行車進行「一日北高」過程中，折返台北參與228紀念活動。（資料照／記者陳明安攝，2021.02.28）
▲台北市長柯文哲於2021年時，在騎自行車進行「一日北高」過程中，折返台北參與228紀念活動。（資料照／記者陳明安攝，2021.02.28）

記者丁上程／特稿

2022-02-18 13:56:42｜2022-02-18 13:57:42

台北市長柯文哲在市長任期結束前最後一個228紀念日，選擇「有始有終」地騎自行車「一日北高」，且因為選擇在2月27日清晨啟程，所以不會因為228紀念活動而需要中途折返，也是繼2016年第一次完整「一日雙塔」後，任期結束前也要完整地「一日北高」。不過歷次228紀念活動，柯文哲幾乎都有舉辦自行車活動，不過一般民眾仍舊難以連結，究竟騎自行車與紀念228之間的關聯為何？

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對於騎自行車紀念228一事，柯文哲對外的說法總是「以汗水代替淚水」，並強調在這個特殊的日子，應該鼓勵民眾以體育活動「走出悲情、悲憤」，但不淡忘228的歷史以及對於台灣的影響。雖然道理說得通，但柯文哲在騎自行車的過程中，並未凸顯活動與紀念228之間的連結性，導致原本立意良善的「一日北高」活動，容易遭到外界曲解。

而在每年的自行車活動期間，只要遇到柯文哲暫停稍作歇息的休息點，總是會有當地的支持者聚集圍觀，甚至要求簽名與合照；過往也因為騎車過程，都會透過臉書或是YouTube全程直播，再加上使用的是台北市的預算公帑，也因此時常被外界詬病柯文哲是在用公家資源宣傳自己。「紀念228」的性質，時常會被質疑所掩蓋。

不過，事情總有一體兩面。2016年柯文哲第一次挑戰「一日雙塔」時，就已經備受外界質疑，可是柯文哲並未因此改變自己的態度，而是持續維持自己的步調。此外，行程到一半折返台北參與228紀念活動一事，雖然也被質疑「偷吃步」，不過換個角度想，柯文哲在用騎自行車的方式紀念228的同時，也會顧及其他228受難者以傳統的方式紀念，也抱持極大尊重的心態，並且力求親自到場參與。

而柯文哲卸任前最後一次「一日北高」活動，也看得出柯文哲與市府團隊力求完美的心態。選在2月27日出發，是為了不影響出席隔天的228公園紀念活動，騎車過程中也不需要中途折返；至於往年被詬病「活動全程開直播」是在用市府公帑進行自我宣傳，此次活動則不進行直播，僅有媒體事務組團隊在旁進行側拍；隨扈或幕僚被質疑領加班費陪市長騎車，而今年則是相關人員都用假日時間參與活動；至於被抨擊預算花費過高的問題，今年也力求壓低預算，一切從速從簡。

總歸而言，柯文哲市長的任期即將畫下句點，但可想而知，他的政治生涯還是會持續用他自己的方式，紀念228這個對台灣人不能忘記的歷史。

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