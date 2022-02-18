吳慷仁發文「公開兇手身分」 網友：不用辛苦追第三季了
Netflix《華燈初上》3月18日播出大結局，日前製作人兼主演林心如與郭雪芙、謝欣穎等人一起開直播，吳慷仁突然透露兇手的關鍵線索，「寶寶的戲有重要的東西」，讓眾人嚇出一身冷汗。昨（17日）吳慷仁又無預警在臉書發文，公開「兇手」身分，不到半天按讚數破萬。
娛樂中心／綜合報導
2022-02-18 08:00:00
吳慷仁昨傍晚PO文寫下：「這很明白的說明了...兇手是...貓...結案...」並附上疑似椅子坐墊被愛貓「Mola小姐」踩踏後的腳印，網友看到後笑翻，「無罪釋放」、「好可愛の兇手」、「有這種印記都會捨不得擦掉」、「我家車子鈑金玻璃座墊都是充滿了小肉墊的痕跡」、「而且是很有重量的貓」！
此外，不少網友連結《華燈》緝凶哏，「我以為兇手是蘇媽媽」、「華貓初上」、「成哥，出來辦案了」、「可能我要看了第三季才能跟你說兇手是誰」、「劇透了」、「我現在覺得寶寶也有可能」、「不用辛苦追三季，真好」、「騙點閱率啦！寶寶」！
吳慷仁1月中在直播中表示，當初加入劇組，戲已經拍到一定程度，自己也不清楚劇情走向，不過話鋒一轉，爆出找出真兇的關鍵線索，「我知道人是誰殺的，寶寶的戲有重要的東西，大家都沒注意到，不是寶寶說的話，重看會發現原來有線索。」（編輯：楊穎軒）