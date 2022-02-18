丟丟妹停播真相？網爆料父親開賭場遭持槍搶劫 警方證實
擁有超過百萬粉絲追蹤的「丟丟妹」，堪稱臉書直播拍賣女王，直播中豪爽霸氣，多位知名藝人像是澎恰恰、周湯豪都參加過她的直播，吸引大批網友支持。而丟丟妹在2月12號一度突然宣布無限期停播，後來又低調刪文並且復出直播，遭質疑是在炒新聞。不過有網友爆料，丟丟妹停播是因為父親在過年期間開賭場遭人持槍搶劫，而警方也證實確有此事。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 07:48:34
丟丟妹於15日復出直播，且近期參與小S節目《小姐不熙娣》以及延伸節目《小姐不藏私》的錄製頻頻曝光，向粉絲喊話不用緊張。不過昨（17）天先是有網友在臉書粉專「靠北直播主」抱怨丟丟妹亂炒新聞，並爆料說「圈內的都知道只是換倉休息兩周，卻搞說無限期停更炒作」。
不過稍晚又有其他網友跟進爆料，指出「丟丟妹的爸爸福哥海產，過年期間在彰化伸港開賭場，結果被人持槍搶劫賭場，搜刮走了近千萬的現金，這才是丟丟妹停播的真相！」
爆料內容引發網友議論紛紛，而根據《三立新聞網》報導，彰化警方證實，丟丟妹的爸爸在彰化和美遭人持槍行搶，警方已經接獲報案正在偵辦中。但是評估現場賭資不到百萬，不像網友說的那麼誇張，初步研判與丟丟妹停播並無直接關係。（編輯：倪浩軒）