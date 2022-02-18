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全聯結帳「神秘鈕」一按客秒消失！原因曝光　婆媽全心寒

▲全聯因為其便利且營業時間相對傳統市場較長，成為不少婆媽購菜的首選之處。（圖/記者張嘉哲攝）
▲全聯因為其便利且營業時間相對傳統市場較長，成為不少婆媽購菜的首選之處。（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-02-18 07:41:49

全聯因為其便利且營業時間相對傳統市場較長，成為不少婆媽購菜的首選之處，不過長期以來「結帳」無法加速的問題，引人詬病常常引發討論。而近日，就有網友分享自己去全聯買東西結帳的時候，遇到結帳的尷尬情況，讓不少婆媽紛紛跳出表示自己也有這樣的情況，引發熱議。

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原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」貼文指出「今天結帳前面排了幾個，然後終於輪到我了，我把東西全部都搬到收銀台上，店員請我等一下，因為收銀台當機，接著後面就開始出現排隊人潮，忽然店員按了『請支援收銀』的按鈕，接著......後面一半的客人就消失跑到隔壁去，搞到最後隔壁五個人結帳完了，我後面的也跑過去兩個，都結帳完了我還在當機」。

「最後我只好摸摸鼻子也去隔壁櫃臺重新排隊.......我不是很想抱怨，但我想說的是從我開始就當機，那請支援收銀按鈕按下去後，應該從我開始把一整排顧客帶過去吧，這才叫做排隊啊，為什麼每次『請支援收銀』都像在大風吹一樣搶排隊結帳？」

▲全聯。（讀者提供）
▲網友發現「請支援收銀」的系統有Bug，導致他本來第一個結帳變成最後一個，引發討論。（圖/讀者提供）
貼文一出，網友紛紛回應「我也遇過好幾次，排隊第三個，請支援收銀之後，後面的人全部消失，搞到我變最後一個結帳＝＝」、「這是真的！排我後面的每次一有請支援收銀的時候，就玩大風吹很高興啊！」、「真的不是按了請支援收銀，後面的客人就能先結帳欸.....懂你的心情」、「每次都在玩大風吹搶結帳，這點真的要改善一下」、「每次聽到請支援收銀就得賭一把.....」、「之前排第五個，後面還有四個，結果隔壁櫃檯一開，後面全部都去排隔壁，我突然變最後一個結帳＝＝心都涼了」。

不少婆媽建議，全聯若是要按下「請支援收銀」時，應該斟酌在場客人排隊的人數，引導其結帳正確順序，以免讓人苦苦排隊卻成為最後一個結帳的客人，也許等待時間相差不遠，但是心情的轉折上難免會受到影響，意外引發討論。（編輯：張嘉哲）

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