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張菲嫩媳10年前舊照曝光　網友大驚正到翻：根本不用整型

▲翁馨儀分享高中嫩照。（圖／翁馨儀IG）
▲翁馨儀分享高中嫩照。（圖／翁馨儀IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-02-18 09:02:31｜2022-02-18 09:16:41

翁馨儀20歲帶球嫁大13歲張菲次子、同為演員的張少懷，結婚8年多育有女兒「櫻桃」、兒子「栗子」。時常在粉專分享生活的她，昨（17日）貼出自己高中時期的舊照，網友看完訝異她10年來幾乎零變化。

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▲翁馨儀婚前是演員，踏入家庭後減少演藝工作，自己接節目通告和業配，不拿張少懷的零用錢。（圖／翁馨儀IG）
▲翁馨儀拍攝林俊傑《記得》MV女主角出道，婚前是演員，踏入家庭後減少演藝工作，自己接節目通告和業配，不拿張少懷的零用錢。（圖／翁馨儀IG）
▲翁馨儀曾坦言不喜歡被叫「張菲的媳婦」，因為自己有名有姓。（圖／翁馨儀IG）
▲▼翁馨儀曾坦言不喜歡被叫「張菲的媳婦」，因為自己有名有姓。（圖／翁馨儀IG）
▲▼翁馨儀曾坦言不喜歡被叫「張菲的媳婦」，因為自己有名有姓。（圖／翁馨儀IG）
今年28歲的翁馨儀，公開就讀華岡藝校時拍的畢業照，當時的她留著飄逸長捲髮，疑似素顏，穿學校制服比出少女剪刀手，大展青春本錢，不過本人自嘲「怎麼會擺出這麼欠打的pose」。

▲翁馨儀18歲（右圖）與今日模樣。（圖／翁馨儀臉書）
▲翁馨儀18歲（右圖）與今日模樣。（圖／翁馨儀臉書）
翁馨儀還附上穿著樣式雷同的制服，比出同樣動作的近照，有感而發地說：「說實在的...現在回想我也滿討厭以前的自己，但多虧有那些過去我才會有所成長...」指現在膠原蛋白消失、胸部下垂、肚子鬆垮，「但幸好你變得更讓自己喜歡了！喜歡自己，別人才會喜歡你！」

▲翁馨儀喜歡現在的自己。（圖／翁馨儀臉書）
▲翁馨儀喜歡現在的自己。（圖／翁馨儀臉書）
10年前後的對比照發布後，網友一面倒驚嘆：「五官完全沒變欸！而且是更漂亮！根本不用整型」、「臉完全沒變」、「根本是19（歲）vs 15（歲）」、「沒什麼變，還是漂亮」、「18歲太好看了（很像韓國學生）」、「現在比10年前漂亮」，有人點出關鍵，「娃娃臉，女時期像小孩、輕熟女時期像少女，妳18像15，28像25」！（編輯：楊穎軒）

▲翁馨儀（左）、張少懷結婚多年仍如熱戀中的愛侶。（圖／翁馨儀IG）
▲翁馨儀（左）、張少懷結婚多年仍如熱戀中的愛侶。（圖／翁馨儀IG）
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