中國人在柬埔寨被迫賣血！案件發酵　浙江女失蹤父母擔憂

我是廣告 請繼續往下閱讀
當時王欣的父母並沒有多想，可2021年的五一小長假和十一長假，王欣都沒有回去，平日裡也不常和父母聯絡，讓父母開始感覺有些奇怪。今年1月13日，已1年多沒看到女兒的雙親再次發信息讓孩子回家過年，王欣又回覆說年前回不去，接著又在1月14日晚間以微信告訴父母：「我現在著急用點錢，現在能給我轉多少？」
王欣的母親詢問女兒為何要用錢，女兒先是回自己急著用，要把那邊的事情處理好才能回國，緊接著卻又傳訊聲稱：「你女兒被我綁架了，把錢準備好，我明天把卡號發給你。」
王欣的雙親隨即回訊要求確定女兒安全，卻遲遲沒有回音，直到15日凌晨，女兒的微信號又發來消息，聲稱自己沒事，還說先前的信息都是男朋友發的，之後就再也沒有消息傳來。她的父母向浙江當地警方報案，幾天後確認女兒在柬埔寨失蹤的消息，並得知王欣此前曾在柬埔寨1家賓館長期居住，賓館老闆告訴他們，王欣一行人共3人入住，但好幾天前就已聯繫不上，後來從新聞媒體上得知其中1男1女疑似身亡的消息，王欣則不見蹤影。
王欣的雙親曾想親自去柬埔寨找女兒，但被當地熟人勸住，擔心他們去了可能就無法回國，而且就算到了當地，也不會對尋人一事起到太大作用，心急如焚的夫妻倆只能繼續在家，等待大使館和警方的消息。