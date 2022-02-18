NBA／尼克慘遭殘陣籃網翻盤 飆風玫瑰有望明星賽後復出
紐約尼克昨天在一度領先28分的情況下輸給布魯克林籃網，引起外界討論。根據《ESPN》報導，「飆風玫瑰」Derrick Rose將有望在全明星賽結束後復出，期望能幫助球隊走出低潮。
記者黃建霖/綜合報導
2022-02-18 09:00:46
去年還是東區第4種子的尼克，本季打得荒腔走板，已經有3次在半場領先超過20分的情況下被翻盤。昨晚更是在手握28分領先的情況下慘遭翻盤，輸給了沒有Kevin Durant、Kyrie Irving和Ben Simmons的籃網。
目前這支球隊群龍無首，上賽季最佳進步獎得主Julius Randle，本季在場打起來漫不經心，卡位爭球也不積極，無法在士氣上鼓舞球隊。而Rose雖然身手不復當年，但資歷和職業道德都可作為表率。
因為腳踝扭傷，Rose本季已經缺席了多達30場比賽，主要是以替補身分上場，場均能打24.5分鐘，貢獻12分4次助攻和3個籃板。在他缺陣的情況下，尼克只能再度重用Kemba Walker。
《ESPN》知名記者Adrian Wojnarowski在節目中透露，Rose對自己在明星賽後歸來很有信心，預估他可能在明星周後的首場比賽就出賽。