議員參選人被爆是統戰樣板　蔡壁如：內部討論勸退

台灣民眾黨佈局年底九合一大選，卻不斷爆出提名人爭議，不只議員參選人被爆有酒駕、犯罪等前科，還有市議員提名人黃琦翔被爆是中國「惠台31項措施」的統戰樣板。民眾黨選戰召集人、立委蔡壁如今（18）日表示，內部已在討論勸退黃琦翔。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-18 09:58:47
蔡壁如今日接受資深媒體人黃暐瀚廣播節目專訪表示，新聞出來後有問新北市黨部也跟黃琦翔通電話，黃不只是台商，也是到各國教書的老師。針對提名的SOP，選戰小組會先把每個人的SWOT(強弱危機分析)先寫出來，預防可能的爭議發生。
蔡壁如說，她跟黃琦翔j通話時直說「若你有賣台，我一定跟你戰到底」，他的參選資格交回給中評委處理，尊重中評委的決定。不過，蔡壁如坦言，事實上，內部有在討論是不是該勸退黃琦翔。
民眾黨市議員提名人爭議不斷，除2名曾有酒駕前科的參選人外，嘉義市的王冠鈞也曾經爆出有妨害自由的前科；台中市的江和樹則傳出妻子曾犯妨害投票罪。民眾黨發言人張清俊昨日表示，王冠鈞目前還未提出相關書面資料給地方黨部或是黨中央，因此現階段並非民眾黨提名的參選人；至於江和樹的部分，目前黨內並未針對候選人的妻子進行規範，因此不會有影響。