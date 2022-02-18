五倍券沒花完變1.5倍？「真相」網愣住 官網點開尷尬了
五倍券在去年10月上路，至今經過5個多月，許多人早就花光。日前卻開始在網路瘋傳LINE訊息：「勞動部把五倍券放大為1.5倍」，且免抽籤、人人有獎，能用200元五倍券買300元商品。消息一出立刻引發熱議，有網友暴怒：「去年就開始的活動，現在才開始宣傳，早就全部花掉了。」
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-18 10:36:01｜2022-02-18 11:54:58
勞動部為了協助受疫情影響的弱勢單位，在去年五倍券上路之際，就悄悄加碼50%，發起「好康助弱勢」活動，藉此鼓勵民眾前往消費。紙本券或數位綁定均適用，合作店家以勞動部輔導的多元培力單位、創業貸款店家及庇護工場為主，全台共1500個店家。打開合作店家地圖一看，不乏寵物店、咖啡店、髮廊、餐廳在列。
民眾持五倍券至合作店家消費，現場加碼50%變1.5倍購物金。換句話說，用200元五倍券可買300元商品，如果一口氣用掉五倍券5000元，店家現場加碼2500元，共可選購7500元商品。由於五倍券使用期限到4月30日，勞動部在16日對外廣宣，呼籲民眾把握好康，這才「曝光」其實早就上線近半年的加碼活動。少數內行的民眾早就爽用許久，留言分享：「庇護工廠有洗車的跟咖啡廳」、「上週才拿去配新眼鏡」、「之前有吃到一間1.5倍的」。
而不少人已花光五倍券，憤恨不平表示，跑了4個月的活動，現在才開始宣傳，怒罵「馬的終於知道為什麼前陣子五倍券被抬價」。眾人另一個不滿的地方，則是認為勞動部說得好聽，但店家端出來的菜卻不一樣。由於店家可獲行銷獎勵金5萬、10萬及20萬元；此外，勞動部會依收取的五倍券面額，另外發50%銷售獎勵金給店家，每家店最高發80萬元，優渥條件吸引不少店家報名。
沒想到，以為能從中受惠的網友反而怨聲載道，怒指大部分店家都是給高門檻的折價券，或是店家說了算的「等值商品」，也有網友透露：「喜憨兒系列，高雄幾乎都是滿額折價券」、「送等值贈品，你的1.5倍跟店家的1.5倍不一樣」。建議民眾出發前先去電詢問店家的加碼規則，以免白跑一趟。