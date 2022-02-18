她工傷「腿截肢」！公司1萬打發：不嚴重啦　同事還狂酸

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曾玟學表示，女作業員去年底在操作公司的大型機台包裝塑膠粉時，因為包裝袋破損，於是她上前塗漿糊，沒想到司機突然把貨載走，原本應該要有安全裝置的紅外線沒有感應到，導致貨物開始運轉，她的腳也因此被1100公斤的貨物輾過，最終只能截肢。
但公司當下沒有依法通報動部職業安全衛生中心，繼續運作機台，破壞了現場狀況，事後才緊急加裝防護線。且截肢手術後第一次公司到醫院探視時，僅包了1萬元慰問金就想打發。
之後女作業員提出調解請求，老闆娘才又加碼表示願賠10萬元，但仍聲稱「截肢而已不嚴重啦，裝個義肢就能走了」、「你媽媽中風也走得好好的啊」等語。
而雙方進入調解程序後，其他同事也開始對明明是受害人的女作業員施壓，兩度把她踢出公司LINE群組，還質疑女作業員「妳是被洗腦了嗎」、「最後死的還會是妳自己而已」。最終調解不成，女作業員於是無奈提告。
曾玟學也透露女作業員真實心聲，「現在最痛苦的，是右腳腳趾被擠壓不舒服，我伸手去摸卻撲了空...」、「失去腳到手術結束後我不曾哭，但後來因為PTSD我不可控制的腦海一直出現事發畫面和自己的慘叫聲，我很痛苦，也覺得自己隨時會撐不下去」、「這是我第二次發生工安事故，第一次是被他們堆高機撞到，我失去了兩個門牙，但他們只付醫療費用，我那時還不懂能為自己爭取什麼」，讓人看了不禁心酸。
曾玟學最後強調，「會盡最大努力來協助，也拜託各位朋友協助擴散，讓更多人一同關注這件事」，更直呼很慚愧，「這樣令人氣憤且難過的事情，竟然到最近幾天才得知」。（編輯：倪浩軒）