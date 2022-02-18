名家論壇》黃創夏／國民黨已泡沫，少康意欲何為？

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陳水扁的看法，見仁見智，卻也不是沒有徵兆，且看連國民黨自認為穩定的台北市長選戰，蔣萬安恐怕都不能確保「萬事平安」了。
目前，陳時中正在看「隧道那一頭的光亮」、林佳龍宣示「治理台北已做好全面規劃」、黃珊珊指出「國民黨又不只馬先生不食煙火」‧‧‧不約而同，政治主戰場回到了台北市！
這樣的發展，不只是台北市長選舉的勝敗而已，也宣告了在2022年，國民黨即可能徹底衰敗，泛藍進入真正的「大裂解」！
從台灣在上世紀的80年代搭上「第三波民主」的列車，這段時間之內，除了國民黨和民進黨之外，都還有許多政黨曾經起起伏伏，經過3、40年的演變，絕大多數都已經「泡沫化」了。
政黨的泡沫化雖有很多因素，在台灣以總統大選「贏家全拿」的體制之下，一個政黨若是沒有辦法產生「有機會的潛在總統候選人」，就很難凝聚支持者的信心，逐漸就只能剩下一些縣市議員或市民代表等等的地方初級民意代表，在政治上越來越沒有份量，只能泡沫化。
更差勁的是，一些根本缺乏黨內基本體制運作和法治程序產生的特定人物，掌握著特定資源和聲量，帶領著一群「對外怯懦、對內兇殘」的小狼群，從來不打算進入黨體制循民主程序發聲，連一點點尊重黨內體制類民主選舉的意願都沒有，而是「逢黨中央必反」！
這樣「太上組織」只是造就虛幻的「個人英雄主義」假象，事實上只會更加摧毀本來已經就找不到領袖和方向感的脆弱陣營，真的會造成別說「黨主席」真的只是無人搭理之人形立牌，連黨中央和黨的威信，都被認證是形同虛設！
經過2021年的「四大公投」以及「中二立委補選」，以及趙少康帶領的「戰鬥藍」持續砲火猛烈，火力全開砲打中央，似乎是以擊毀黨中央為職志，已經造成2024年朱立倫絕不可能讓泛藍支持群有信心，朱立倫才上任就已經被戰鬥藍設定是笑柄，五個多月在戰鬥藍的努力和朱立倫怯懦的相輔相成之下，已經注定無能為力、無濟於事。
當然，國民黨也將因此被更徹底看不起，頂多只有不到20%支持度，不食人間煙火且只能自我想像過去榮光的同溫層當中，他們的年齡層偏高，即將隨歲月凋零，勢必和社會越來越脫節，這樣看來，趙少康的戰鬥藍對於終結百年不死的國民黨，還真是「居功厥偉」！
有「少康」與「戰鬥藍」之力，國民黨正走向和新黨一樣泡沫化的情況，沒有任何個人將會有希望。
韓國瑜雖然很多人刻意炒作，但他在2020的大敗以及罷免高雄市長的印記，真的再度參選總統，只會替對手陣營催票與加分，也是沒有希望之人。
侯友宜這個只是在學馬英九「不沾鍋」故技，躲在新北市舒適圈裡享受「歲月靜好」的人物，在藍軍的信賴已經下滑，他若是競選新北市長連任，「韓國瑜障礙」橫亙於前，絕對不可能才連任不到半年就落跑參選總統，下場必和韓國瑜一樣。
如果侯友宜不競選連任新北市長，他將沒有政治舞台，且他將被迫針對國家領袖層級的議題不斷被迫表達見解，侯友宜準備好了嗎？以他的歷練和周邊根本缺乏有力的「國家層級幕僚或導師」，只有幾個漂漂亮亮的小帥哥和小美女，很快就被識破格局受限，必將徹底被擊敗，也是如同韓國瑜參選總統時，談到國政就原形畢露的同樣慘況！
面對2024國民黨已經沒有領頭羊，反而民眾黨柯文哲在2020的立委選舉已經拿到「門票」，擁有主場優勢，必然會透過2022的地方大選，海納百川、兼容並蓄，甚至「拿到籃子裡都是菜」良莠不分的廣泛提名，得到多少席次並非重點，而是全國紮根而且順便裂解國民黨的基層，勢所必然。
國民黨的厄運還不只如此，自己不知振作且被馬英九與趙少康等沒落權貴指三道四，以及朱立倫、侯友宜與韓國瑜只求擴張自己地盤的惡習之下，恐怕將連國民黨最後的一塊堡壘「台北市」都已經岌岌可危！
列寧曾說：最堅強的堡壘要從內部攻破，現在國民黨早就日暮西山、搖搖欲墜，這棟「危樓」的內部還有一些「太上組織」指三道四，不需敵人，必然自潰。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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