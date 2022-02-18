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徐若瑄虛脫照「上衣全是洞」　粉絲道歉：不得不放大

▲徐若瑄分享工作側拍，粉絲卻集體歪樓。（圖／徐若瑄臉書）
▲徐若瑄分享工作側拍，粉絲卻集體歪樓。（圖／徐若瑄臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-02-18 10:02:34｜2022-02-18 10:09:56

徐若瑄（Vivian）近來積極為5月7日台北小巨蛋個唱做準備，拍新歌MV、擬歌單、排舞、練唱、上電台宣傳，還要兼顧家庭，忙得不可開交，昨（17日）她PO出一張累癱在椅子上的照片，粉絲卻猛盯她的上衣，害羞讚「完美身型」。

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▲徐若瑄出道31年首度攻蛋。（圖／徐若瑄臉書）
▲徐若瑄出道31年首度攻蛋。（圖／徐若瑄臉書）
▲徐若瑄為演唱會閉關。（圖／徐若瑄臉書）
▲徐若瑄為演唱會閉關。（圖／徐若瑄臉書）
曝光的照片是徐若瑄為新單曲《VIVILAND》進行拍攝工作的花絮，只見她妝髮完整，穿打歌服坐在沙發上，戴著眼罩熱敷，身後一名女工作人員用手肘按摩Vivian背部，「我知道你們美照看太多會膩！來點幕後真實狼狽照！拍30個小時真的！我...還可以...我...鋼鐵V也...」徐若瑄寫道。

▲徐若瑄超時工作累倒。（圖／徐若瑄臉書）
▲徐若瑄超時工作累倒。（圖／徐若瑄臉書）
另一張照片是徐若瑄臉部特寫自拍，她下註解「第二張是累到笑不出來，請大家不要跟我講話不用理我的意思～」不過貼文一發布，網友焦點都在第一張，因為徐若瑄穿的鏤空戰袍讓上半身完全透視，34C豐滿上圍、狹長事業線忽隱忽現，十分性感。

▲徐若瑄累到面癱。（圖／徐若瑄臉書）
▲徐若瑄累到面癱。（圖／徐若瑄臉書）
粉絲紛紛留言：「左邊衣服好厲害，讚」、「這衣服將表現完美身型」、「衣服也太辣」、「我只看到...很吸睛的上衣」、「這衣服不得不放大ㄟ」、「第一張秀身材，第二張曬顏值，美」、「這衣服好有遐想」、「我只被好身材吸引了目光，真抱歉」、「鋼鐵V也太正了吧！辛苦了好好休息」！（編輯：楊穎軒）

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