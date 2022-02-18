大同技術學院遭停招　校方聲明：會維護學生與教職員權益

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因近年遭受少子化影響，教育部逐年刪減私立學校招生名額，學生人數只能被迫減少，本校仍嚴謹辦學，每學期未達成績標準之學生依規定辦理退學，不貪圖學雜費收入而降低學生素質，此舉也造成學生人數下降，讓資金運作日漸艱困，造成財務吃緊，董事會曾於2年半前投入5千多萬資金維持校務運作，但每年校務營運仍持續虧損。
如今董事會雖積極尋求外界與企業資金挹注尚無明確結果，因此今年1月20日第16屆第31次董事會，會議中決議本校主動辦理停招，並已將會議紀錄報部核備，本校行政團隊著手準備申請停招相關事宜，2月14日校方高層亦前往教育部出席私校諮詢會議，陳述校務狀況，關於媒體新聞報導勒令停招一事，由於尚未收到教育部正式公文，暫時無法回應。
積欠台糖太保校區權利金遭法院假扣押一案，本校每年正常給付台糖公司太保校區年租金，另有一筆20年使用權利金1425多萬元，因校務運作吃緊而向台糖協商延緩支付，但台糖不予同意訴諸法院強制執行扣押，本校表示遺憾與無奈，本校現金存款將足以支付台糖權利金，無需強硬扣押公告地價將近十億的本校土地與校舍，與所欠債務不符比例，此部分已向法院提出異議聲明，期望能盡早解除假扣押，由銀行現金支付台糖債務，還給學校正常校務運作。
辦理停招是為了照顧現有學生與教職同仁，期望學生能原校畢業或得到完善的輔導安置，教職同仁能獲得較好的優離、優退或資遣慰問，【維護學生受教權】與【保障教職同仁權利】是我們現今最重要的任務，本校至今教職員工薪資仍維持正常發放，未曾積欠薪資，2月薪資甚至於1月底前撥入教職員工帳戶，讓同仁安心過年。
如今寒假甫結束開學在即，教務處、學務處皆做好開學準備，全部科系開課與教學都維持正常，獎補助款使用與計畫執行一切正常，全體教師與職員將堅守崗位教學與照顧學生，維持教學與辦學品質，請各界、家長、學生無需過度擔心。
目前停招與未來停辦的時程與計畫尚在研擬之中，將依照董事會進一步決議執行，或許未來資金到位後仍有轉型或復招之契機，校方一定遵守教育部規定與法令，做最完善與最好的安排。（編輯：倪浩軒）