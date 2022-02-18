藍點名朱立倫親征府城　郭國文：未免太不重視台南人

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郭國文表示，面對2022的市長選舉，從謝龍介、高思博，到後來陳以信，甚至朱立倫都被點名了；這樣的名單，國民黨真的是考量誰適合台南嗎？
郭國文說，以朱立倫的經歷，顯然到哪都會是強棒，雖然朱是台南女婿，但對於台南的發展與市政有多少了解？若只是因能多一點選票而參選台南市長，未免太不重視台南的鄉親。
至於陳以信，郭國文表示，連藍營人士都不相信他對台南市政有多少熱忱，地方知名度也不高，參選似乎投石問路的目的多於對台南的使命感。
郭國文也說，高思博則是2018選戰，在韓流的助力下仍落選，當時可說是國民黨最好的獲勝機會。那次的落敗重挫藍營基層對他的信心，且落選後對台南鄉親有何貢獻，也應該好好檢視。
郭國文認為，這四人之中，唯一在地方有所耕耘的是謝龍介。他表示，自己對於謝龍介並不陌生，不只先前在議會與他打對台，也在補選時和他交戰。謝龍介過去2度爭取市長提名的他，相信一直都有入府的企圖心。
郭國文說，先不論能否打敗民進黨的人選，光是要獲得黨內提名，可說是困難重重，尤其國民黨傾向要以協調代替初選，可見民主初選只是假象，獲得高層信賴才是真理。
郭國文表示，如果國民黨中央力挺謝龍介，後續怎麼會又傳出朱立倫被點名的風聲？該不會是不信任龍介的「4年執政給民眾40年幸福的政見」吧？坐等看看國民黨最後提名的人選，能喊出給台南市民幾年的幸福。