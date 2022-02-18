弔唁林崑海　蔡英文、朱立倫今赴靈堂致意

「湧言會」精神領袖林崑海辭世，總統蔡英文、高雄市長陳其邁今（18）天親赴靈堂弔唁，國民黨主席朱立倫及多位藍營議員也到場致意，「湧言會」成員也在召集人立委王定宇、立委趙天麟、林楚茵等人帶領下全員到齊，並陪同蔡總統追悼林崑海董事長。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-18 10:54:22
湧言會召集人王定宇說，海董在12月入院時，左手寫的歪七扭八一段字，寫著12月18日，董事長夫人一想，海董是在關心公投，夫人跟總統說，海董在病榻上還心心念念公投這件事情，總統聽得很感動，說董事長對台灣的疼心，跟他要做的事情，好朋友們都會幫他完成，總統也慰問遺孀並請她務必保重，才能讓海董走得沒有罣礙。
王定宇說，今天湧言會的決策委員和全體成員，至少有幾十位到場集體捻香，2月26日公祭當天來的單位會非常多，大家要一起做協助接待的工作，因為有很多重要的嘉賓都會到，今天上午國民黨主席朱立倫到場致意，五院的院長也都會到場弔唁，大家今天就是一起跟大家心中的長輩，林崑海董事長說再見，雖然有很多成員初選正打得如火如荼，大家都把時間空下來給林董上香。
有關成員出走一事，召集人王定宇再次駁斥不實傳言並強調，湧言會獨立運作， 年底市議員選舉不管是老幹、新枝戰力扎實，整體步調穩健持續前進，團結實踐海董熱愛台灣的遺志讓湧言成長茁壯；趙天麟也強調，林崑海董事長驟逝讓湧言會夥伴不捨，夥伴會堅定延續他本土愛台、提攜後進的遺願而努力，接下來的黨公職選舉，絕不會有人離開戰場。