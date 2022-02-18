蔡適應民調領先謝國樑　陳亭妃：林右昌把基隆改變了

民進黨籍基隆市長林右昌任期屆滿，年底選舉將交棒，被視為可能人選的同黨立委蔡適應是否順利出線，延續民進黨在基隆的執政受到關注；近來有民調顯示，蔡的民調領先國民黨可能推派的前立委謝國樑，也讓綠營基層氣勢大振。民進黨立委陳亭妃今（18）日表示，民眾普遍的感受就是林右昌真的把基隆改變了，而蔡適應也很認真，一定會讓基隆更好。
記者黃宣尹／台北報導
2022-02-18 11:10:56｜2022-02-18 11:13:11
根據最新民調顯示，下屆基隆市長選舉，若在「藍綠對決」下，民進黨籍的蔡適應以42.2%領先國民黨籍謝國樑的34.4%，另23.4%未表態。陳亭妃分析，自己好多基隆的朋友，從過去到現在，他們的感覺就是林右昌真的把基隆改變了，這是大家一致的看法。
陳亭妃也說，很多人到基隆玩的時候，也覺得基隆真的變得不一樣了，相信這是林右昌給基隆的改變，也是給基隆民進黨執政的信心。
陳亭妃說，這樣的好評當然會延續到蔡適應的身上，蔡適應也非常認真，所以不論是林右昌或是蔡適應，一棒接一棒，一定會讓基隆更好。
陳亭妃強調，現在的民調民進黨雖然暫時領先，但是還是要小心應戰，畢竟基隆還是藍綠板塊比較接近的地方，民進黨還是要持續堅持到最後一刻。
陳亭妃說，因為林右昌的施政讓大家肯定，所以會轉注在整個民意的支持度，可是最後是不是一樣會把票投下去，支持蔡適應，一定要堅持到最後。