六通緝男孝心未泯　入獄前心繫8旬祖母

高雄鹽埕分局五福四路派出所於2月15日掌握情資，下午六點許在市區林森一路一帶埋伏，順利查獲一名身上背負有6條通緝案件的30歲蔡姓逃犯，眼見現場優勢警力，蔡嫌請警方答應將口袋裡的現金都交給與他同住的祖母當作生活費的要求，祖母難過，仍只能默默的收下孫子拿出的生活費，再三囑咐孫子以後要好好改過自新、重新做人。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-18 11:12:51
警方指出，蔡男受各地方檢察署發布違反毒品危害防制條例通緝計有5案，而近期於110年12月27日再次受到高雄橋頭地方檢察署發布肇事逃逸通緝，經警方深入調查，蔡嫌自110年9月起就陸續有多方警察單位至其家中查捕，然蔡嫌心存著僥倖心理在逃。
為躲避警方查緝，除了堅守平日沒工作決不外出的原則外，外出後必隨時戴著棒球帽與口罩掩飾，所騎乘的機車也一律停放在距離家中住處數百公尺遠的騎樓，試圖製造斷點以迷惑警方查緝的方向。
但警方早已鎖定其交通工具及作息，趁蔡嫌剛下工拎著熱騰騰便當，在家門口10公尺前，就被埋伏許久的警方包圍強力壓制逮捕，眼見現場優勢警力，蔡嫌早已放棄了抵抗的想法，只希望警方能通融，答應將口袋裡的現金都交給與他同住的祖母當作生活費的要求。
警方見蔡嫌孝心未泯，遂請其祖母到現場並告知原委，聽完警方的來意，祖母難過得說不出話，只能默默的收下孫子拿出的生活費，並再三囑咐孫子以後要好好改過自新、重新做人，這一幕讓在場員警看了都心酸，全案經警詢製作筆錄後，依違反毒品危害防制條例、肇事逃逸通緝等罪名移送高雄橋頭地檢署偵辦。