NBA／技壓字母哥！Embiid狂砍42分　76人客場宰公鹿止敗

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之後比賽進入到白熱化，兩隊持續拉鋸，76人靠Embiid的翻身跳投和罰球，在最後2分鐘取得2分領先，公鹿之後2次進攻失誤收場，Embiid再罰進2，助球隊4分領先；隨後Antetokounmpo跳球搶到球權後，Middleton切入灌籃，Niang兩罰一中，最後13.4秒，公鹿以3分落後。
暫停回來之後，把球交到Middleton手上，但他今晚投射的手感冷，在被對位的情況下，沒能投進。T.Maxey再罰進兩球，雙方變成5分差；隨後Antetokounmpo上籃拿2分，76人發生發球失誤，但Middleton三分沒碰框，比賽結束。
今天Embiid依舊難以阻擋，全場21投14中，還命中了3顆三分球，攻下42分14籃板5助攻；而Antetokounmpo也沒讓他專美於前，雖然得分32分不如對手，但還拿到11籃板9助攻3抄截1阻攻，數據更為全面。
兩隊其他球員的表現也很精彩，皆有5人得分上雙，公鹿主控Jrue Holiday攻下24分，Khris Middleton和J.Nwora各有19分和18分進帳；76人明星前鋒T.Harris得到19分8籃板4助攻，G.Niang投進5三分、得18分。