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NBA／技壓字母哥！Embiid狂砍42分　76人客場宰公鹿止敗

▲Giannis Antetokounmpo(左)對決Joel Embiid。（圖／美聯社／達志影像）
▲Giannis Antetokounmpo(左)對決Joel Embiid。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-02-18 12:07:29

聯盟中最出色的兩名長人今日正面交手，費城76人明星中鋒Joel Embiid全場轟下42分14籃板，技壓得到準大三元的「字母哥４」Giannis Antetokounmpo，最終率隊以123:120在客場贏球。

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這場比賽打得相當膠著，雖然此役James Harden還是沒能上場，不過靠著Embiid大殺四方，76人在第二節狂砍45分，上半場打完領先8分；不過末節公鹿發起反撲，靠著Antetokounmpo的三分命中，將比分給追平。

之後比賽進入到白熱化，兩隊持續拉鋸，76人靠Embiid的翻身跳投和罰球，在最後2分鐘取得2分領先，公鹿之後2次進攻失誤收場，Embiid再罰進2，助球隊4分領先；隨後Antetokounmpo跳球搶到球權後，Middleton切入灌籃，Niang兩罰一中，最後13.4秒，公鹿以3分落後。

暫停回來之後，把球交到Middleton手上，但他今晚投射的手感冷，在被對位的情況下，沒能投進。T.Maxey再罰進兩球，雙方變成5分差；隨後Antetokounmpo上籃拿2分，76人發生發球失誤，但Middleton三分沒碰框，比賽結束。

今天Embiid依舊難以阻擋，全場21投14中，還命中了3顆三分球，攻下42分14籃板5助攻；而Antetokounmpo也沒讓他專美於前，雖然得分32分不如對手，但還拿到11籃板9助攻3抄截1阻攻，數據更為全面。

兩隊其他球員的表現也很精彩，皆有5人得分上雙，公鹿主控Jrue Holiday攻下24分，Khris Middleton和J.Nwora各有19分和18分進帳；76人明星前鋒T.Harris得到19分8籃板4助攻，G.Niang投進5三分、得18分。

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