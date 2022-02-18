誤信「好老師上天堂」 112名被害人加入後遭詐2千餘萬
「好老師可以帶你上天堂!」高市刑警大隊偵五隊13分隊日前破獲一起詐騙集團以亂槍打鳥方式隨機傳送簡訊連結，以提供高報酬投資資訊為由，要求加入投資群組，期間更不時提供「投顧老師」進行線上教學，甚至可以加入會員代操，或成員分享獲利成果，誘使投資人上當，詐騙金額估計新台幣2千萬餘元，全案依詐欺罪及洗錢防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-02-18 12:00:06
高市刑警大隊偵五隊(13分隊)員警分析165反詐騙平台大數據資料，發現詐欺集團以假投資外匯、期貨等可獲利之詐術，誘使112名被害人受騙上當，詐騙金額估計新台幣2千萬餘元，案經高市刑大循線追查確認上開犯嫌真實身分及藏匿處所後陸續逮捕鄭姓男子（33歲）等14名詐騙車手及人頭帳戶，並查扣手機5支、存摺3本、金融卡2張、新台幣25萬餘元，全案依詐欺及洗錢防制條例等罪嫌送辦，並持續追查詐騙集團幕後黑手。
高市刑大偵五隊長吳銘雄表示，該集團成員先以亂槍打鳥方式隨機傳送簡訊連結，以提供被害人高報酬投資資訊為由，邀集被害人加入通訊軟體後，再以投資外匯、期貨可大幅獲利為話術，要求被害人加入投資群組，期間更不時有成員分享獲利成果，以取信被害人，待被害人投入大筆金錢，帳上獲利欲出金時，再以各種理由推阻後失去聯繫。
吳銘雄也提醒民眾：詐欺集團以投資高報酬金融商品引誘民眾投資，並不時提供「投顧老師」進行線上教學甚至可以加入會員代操，最後欲出金時再以收取高額手續費或登入IP異常涉及洗錢等理由推阻並斷聯，由於手法推陳出新不勝枚舉，倘有疑義，可直接撥打「165」反詐騙專線諮詢或上165反詐騙網站新聞快訊列「民眾通報假投資(博奕)詐騙網站」求證；另外高雄市刑事警察大隊設有FB粉絲專頁不定期會更新告知「詐騙手法」及相關打擊詐欺犯罪資訊，請多利用。