傅崐萁操盤選戰力推高金素梅？高市綠營議員砲轟

藍營對於參選高雄市長的人選未有定論，羅智強和高金素梅都是外界頻點名的對象，但有媒體報導，甫回黨的立委傅崐萁，被點名操盤選戰，甚至在一場會中傅崐萁不只出席，還不斷推薦無黨籍立委高金素梅參選高雄市長，對此民進黨高雄市議員林智鴻、黃文益皆痛批國民黨不重視高雄，認為高雄市需要的是一個跟高雄有情感連結的市長。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-18 11:43:31
林智鴻痛批「國民黨到底把高雄市民當什麼？」，在操盤高雄市長未來提名人選的人，是一個因為炒股案被判刑入監、剛假釋出獄的人，國民黨想要提名的人是一個舔共舔到要跟中國一家親、血脈相連的人，林智鴻認為，國民黨在地難道沒有人才嗎？黃柏霖議員、李雅靜議員、黃紹庭議員可以努力、表態選選看啊，甚至是韓國瑜市府時代的民政局長曹桓榮都可以努力試看看，把在地人的聲音講出來很難嗎？國民黨要重視高雄比較重要。
黃文益則說，國民黨在推出高雄市長候選人都太過政治算計，完全沒有考慮到高雄市民的需求，從以前的韓國瑜，到現在浮出檯面的羅智強或是高金素梅，不僅都是空降，對高雄市民來說也沒有任何一點的情感連結，隨便派一個人就想騙高雄市民的選票，這真的是太低估高雄市民的智慧，高雄市需要的是一個跟高雄有情感連結，知道高雄市民需求的市長。