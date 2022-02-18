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曾挺莊瑞雄　蘇巧慧合體周春米：女性特質適合當屏東縣長

▲蘇巧慧今（18）日回到故鄉屏東，合體周春米考察建設，力挺之情不言可喻。（圖／周春米辦公室提供）
▲蘇巧慧今（18）日回到故鄉屏東，合體周春米考察建設，力挺之情不言可喻。（圖／周春米辦公室提供）

記者黃宣尹／綜合報導

2022-02-18 11:48:18｜2022-02-18 11:50:09

民進黨立委周春米和蘇巧慧今（18）日共同會勘屏東榮總工程進度，並抽空品嘗在地平埔豬肉，春遊家鄉，也共同回憶屏東的往昔轉變。故鄉在屏東的蘇巧慧大讚，屏東真的一點一滴地向前進步。蘇巧慧也以女力創造歷史的時刻，為周春米力拚屏東第一女縣長獻上最誠摯的祝福。

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周春米表示，蘇巧慧是她兩屆立法院的好同事、好姐妹，都具備法律專業，都待過教育文化委員會，更同樣都是屏東的女兒，因此特別關心屏東鄉親的大小事。而屏東醫療資源缺乏的問題，是所有屏東人所共同關切的。而象徵屏東醫療進步的屏東榮總完工在即，因此特別邀請衛環委員會的專業立委蘇巧慧，一同會勘屏東榮總的工程進度，希望給予屏東人最完善的醫療照顧。

周春米也回憶，從推動國防部提早歸還土地，到確保榮總醫院今年底可以完成並啟用營運，讓屏東鄉親免去跨縣市就醫、照護的窘境。這段路上有許多人共同努力，包括行政院長蘇貞昌在行政院的大力支持，也包括蘇巧慧提供許多寶貴的意見，大家都是屏東醫療進步的重要推手。

周春米也強調，她和蘇巧慧都是屏東孕育的女性，同樣具備法律專業，達成各自的人生成就，女力崛起已是趨勢，她相信她有能力，以女力之勢帶領屏東向前，創造歷史。

蘇巧慧則說，屏東榮民總醫院，做為醫學中心等級的醫院，緩解屏東急重症需後送外縣市的情形，並且設立各項專科及跨領域照護項目，透過提升屏東醫事比、醫護比及病床數，確實照顧到每一位屏東鄉親。

蘇巧慧說，除了醫院本體外，原本營區內的文化資產和周圍交通規劃，也都分頭進行，這就是一次中央部會和地方政府通力合作的成功經驗，當然從頭到尾都參與其中的周春米，更是推動屏東向前不可缺少的重要助力。

蘇巧慧也說， 屏東女生已經當總統，但還沒出過女縣長；而女性特質來看，現在在屏東當縣長正「著時」。

值得關注的是，目前正值民進黨內屏東縣長初選，蘇巧慧日前才在同黨立委莊瑞雄的參選記者會中站台，現在又合體同樣力拚初選的周春米，由此可見候選人間競爭激烈，連站台佳賓都成較勁的一部分。

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