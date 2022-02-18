曾挺莊瑞雄　蘇巧慧合體周春米：女性特質適合當屏東縣長

我是廣告 請繼續往下閱讀
周春米也回憶，從推動國防部提早歸還土地，到確保榮總醫院今年底可以完成並啟用營運，讓屏東鄉親免去跨縣市就醫、照護的窘境。這段路上有許多人共同努力，包括行政院長蘇貞昌在行政院的大力支持，也包括蘇巧慧提供許多寶貴的意見，大家都是屏東醫療進步的重要推手。
周春米也強調，她和蘇巧慧都是屏東孕育的女性，同樣具備法律專業，達成各自的人生成就，女力崛起已是趨勢，她相信她有能力，以女力之勢帶領屏東向前，創造歷史。
蘇巧慧則說，屏東榮民總醫院，做為醫學中心等級的醫院，緩解屏東急重症需後送外縣市的情形，並且設立各項專科及跨領域照護項目，透過提升屏東醫事比、醫護比及病床數，確實照顧到每一位屏東鄉親。
蘇巧慧說，除了醫院本體外，原本營區內的文化資產和周圍交通規劃，也都分頭進行，這就是一次中央部會和地方政府通力合作的成功經驗，當然從頭到尾都參與其中的周春米，更是推動屏東向前不可缺少的重要助力。
蘇巧慧也說， 屏東女生已經當總統，但還沒出過女縣長；而女性特質來看，現在在屏東當縣長正「著時」。
值得關注的是，目前正值民進黨內屏東縣長初選，蘇巧慧日前才在同黨立委莊瑞雄的參選記者會中站台，現在又合體同樣力拚初選的周春米，由此可見候選人間競爭激烈，連站台佳賓都成較勁的一部分。