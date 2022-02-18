日建議重EPC 邱義仁：為台加入CPTPP帶來一線曙光
行政院日前宣布取消日本福島地區等5縣市食品進口禁令，並以禁止特定地區改為禁止特定品項、產品需附雙證，以及進口產品逐批檢驗為把關配套。臺灣日本關係協會邱義仁會長今（18）日表示，福島食品進口有政府把關，請國人放心，同時也認為日方建議重新召開台日經濟夥伴委員會會議，為加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）露出一線曙光。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-18 12:22:03｜2022-02-18 12:29:37
臺灣日本關係協會與日本台灣交流協會大橋光夫會長今日上午以視訊方式舉行「第45屆臺日經濟貿易會議」閉幕式。邱義仁在致詞時表示，針對日方關注的福島5縣食品開放議題，經過我政府部門與各界溝通，並完備相關配套管理措施後，於日前宣布開放福島地區食品進口，由禁止特定地區改採限制特定品項措施管理，相信未來在政府把關下，國人可以安心享用沒有健康疑慮的日本食品。
邱義仁也表示，關於台灣申請加入CPTPP一事，台日雙方已達成共識，針對雙方在經貿領域的關切事項，在兩個協會的既有架構下進行建設性對話，也希望針對CPTPP議題台日一起共同努力。
邱義仁會後受訪表示，CPTPP很大障礙就是食品問題，如果連解禁都不做，那連談都不用談，沒解禁就進不了CPTPP。他以萊豬解禁為例，台美TIFA就可以重新開始。
邱義仁進一步表示，台日經濟夥伴委員會會議(EPC)已停開8年，就是因為食品問題而中斷。「這個EPC談什麼事情？當年談的就是有關台日FTA、TPP，那個時候美國也在談TPP，就因為食品的問題就中斷，就一直拖到剛才大橋會長說要舉行第三次EPC，所以這個是一個很重要的事情。」
媒體追問這是否可以樂觀看待CPTPP的進度？邱義仁指出，這代表日方開始有了回應，「而不像一直卡在那邊，當然日方表示歡迎，但是具體的動作，我想EPC是帶來了一線曙光」。