市場低估俄供應鏈角色？俄烏衝突可能的三情境與結果

我是廣告 請繼續往下閱讀
第二種情境為局部入侵。團隊指出，俄羅斯若選擇局部入侵烏克蘭，預估會開始侵佔其國土，也可能對該國或其盟國發動激烈的網路攻擊。在這種情況下，美國或許會對俄羅斯實施一些制裁。而歐洲的反應較不一定，因為許多歐洲國家看中俄羅斯的經濟利益，會希望與俄羅斯有建設性的關係。
團隊預計市場將出現強烈的避險反應，不過一旦確定了全面性入侵不會發生，市場就會迅速恢復正常。美國公債和美元料將出現短暫的反彈。風險情緒可能會對歐元造成一些衝擊，但歐元的基本面可望提供歐元長期支撐。能源價格料會彈升，若被納入制裁範圍，價格甚至會進一步上漲。在這樣的情況下，美國聯準會和歐洲央行將維持謹慎並收緊原本的金融寬鬆政策。
第三種情境為全面入侵。如果俄羅斯選擇全面入侵烏克蘭，美國和北約估將對其實施更嚴厲的制裁。美國國會可能會放棄「重建美好未來」（Build Back Better）法案的預算，轉向去促成兩黨對增加軍事和資安相關支出的協定，並可能包括提高稅收。
團隊認為市場將會有強烈的避險反應，資金將轉向美國公債和美元等安全資產。歐元可能會受到暫時的打擊。全面入侵估會引發能源價格急遽飆升。如果俄羅斯利用鋁、鈦和鈾作為抵抗西方的籌碼，這些商品的價格也將會受到影響。
在這種情境下，團隊認為聯準會可能會暫時延後原定的升息計畫。歐洲央行若看到信用利差受到影響，也可能會增加債券購買量。不過，無論是任何舉動，都將是市場行為導致的結果，而非基本面惡化。
不論出現何種情境，團隊認為重要的是切記俄羅斯目前仍握有著大量對抗西方的籌碼。不僅只石油與天然氣，俄羅斯同時也在全球供應鏈中扮演重要角色。俄羅斯政府對VSMPO-AVISMA公司擁有控制力，這家俄羅斯公司生產全球逾三成的鈦金屬；空中巴士（Airbus）大約六成五的鈦金屬、波音公司三成五的鈦金屬以及巴西航空工業（Embraer）全部的鈦金屬，都是來自這家公司。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。