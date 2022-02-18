泰國推5年「造人」政策救生育率 首要改變民眾生育觀
為了解決人口「生不如死」的危機，泰國衛生部16日表示，將推展至少5年期限的政策，不只要砸錢，還要從提升國民福利的角度出發，改變泰國民眾的生育觀念，搶救低微的生育率。
記者李澍/綜合報導
2022-02-18 11:59:37
低生育率已成為不少國家的國安危機，泰國也不例外。泰國衛生部長薩提14日在一場會議上提出一份數據顯示，泰國人口結構逐漸失衡，平均1.7名青壯年人口要照顧1名高齡人士；另外，泰國從2019年起，出生率降為60萬人以下，2021年更僅有54萬4570人，出生率降為1.3%，且預計會持續下探。
另外，兒科醫學專家頌薩表示，按照目前出生率，再過不了幾年，泰國人口會減少為4000多萬人；目前為近7000萬人。
薩提指出，要解決出生率偏低跟人口比例不均問題，需靠衛生部、社會發展暨國民安定部兩部會共同合作，應至少推展5年期的長遠政策規劃。
薩提進一步表示，日本、新加坡都為生育子女的家庭提高補貼，泰國也無可避免，但更重要的是，要建立健全的促進生育福利政策，改變泰國民眾「不願生育」的觀念；同時，加重對新生兒至成年期間的教育培養。
頌薩則認為，政府應推出新的福利，包括讓丈夫可以請假在家照顧子女，降低家庭主要勞動力的負擔，讓泰國民眾更願意生小孩。