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支持者屬性不同　蔡壁如：北市不可能藍白合

▲民眾立委蔡壁如認為北市選戰藍白合作不可能。(資料照／記者呂炯昌攝)
▲民眾立委蔡壁如認為北市選戰藍白合作不可能。(資料照／記者呂炯昌攝)

記者呂炯昌／台北報導

2022-02-18 12:47:27

前台北市長郝龍斌日前呼籲年底台北市長「藍白合」，並認為民眾黨成事應該是不足，會將國民黨候選人拉下來。不過，台北市副市長黃珊珊狠酸「提一個豬頭都要當選，市民會這麼傻嗎？」台灣民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如今（18）日表示，國民黨與民眾黨支持者屬性、政策主張都不同，北市不可能藍白合。

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蔡壁如今日接受資深媒體人黃暐瀚廣播節目專訪，針對年底地方選戰方向，蔡壁如表示，以民眾黨成立2年經歷，盤點人才與物力，沒辦法在每個縣市都提名。蔡壁如自認民眾黨屬於都會型政黨，縣市首長選戰會鎖定在北台灣縣市，南部縣市則待草根性組織耕耘。

針對黃珊珊是否投入2022台北市長選舉？蔡壁如表示，態勢看起來是這樣，沒意外會往這方向，至於是否會掛民眾黨籍參選，則交由台北市黨部討論。

主持人追問是否藍白合破滅？蔡壁如國表示，國民黨的支持者很資深，但民眾黨支持者多是年輕人，黨員跟支持者屬性就截然不同，怎麼合起來？她更打趣說是「青銀共居」還是「老少共伴」，很多年輕人聽不下去國民黨主張，光想藍白合這一題就不知怎麼回答。

蔡壁如補充表示，國民黨跟民眾黨在立法院都是在野黨，在議題上能夠合作，但民眾黨的目標是延續台北市執政、議員勝選，在台北市沒有藍白合可能。

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