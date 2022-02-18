老公突變喪屍？小S搞笑賞20發子彈　連「他們」也不放過

近年喪屍電影、電視劇風行，綜藝一姐小S（徐熙娣）在節目《熙娣想聊》被問到如果家人變成喪屍會怎麼辦，她無厘頭表示應該會大叫後趕快逃走，再興奮地打給大S說：「我老公現在是喪屍耶！」製作人追問：「那對老公下得了手嗎？」只見小S作出舉槍手勢，自帶音效地說：「二話不說，砰砰砰砰砰砰20發！」最後更大膽自爆：「啊不行啦，還要留幾發給我婆婆和公公」，超犀利又搞笑的回答，她自己都忍不住捧腹大笑。





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▲小S說自己是第一次到摩鐵，感覺像到了國外度假。（圖／CATCHPLAY+提供）

向來愛看動漫的她，面對刺激的喪屍幻想，沉浸在腦補世界中，想像老公變成喪屍後，如果深情款款對她說：「Baby，殺我殺我」，應該會直接開槍，但如果是三個可愛的寶貝女兒，愛女心切的她笑說：「我對我女兒下不了手」。





《熙娣想聊》最新一集邀請金鐘主持人曾國城登場，難得同台的兩人，來了一趟浪漫約會，先搭乘摩天輪分享夫妻間親密話題，再轉戰摩鐵續攤，故作節目效果上演被狗仔偷拍抓包滑進摩鐵的戲碼，小S為觀眾開箱房間，驚呼連連地說：「這根本是峇里島吧！」又故意慫恿城哥：「你敢不敢打電話去點一瓶『堵藍趴』？」





▲小S（右）展露感性一面，表達對曾國城的敬佩。（圖／CATCHPLAY+提供）

被紅酒名稱諧音逗得笑到顫抖的城哥說：「他搞不好知道我在講什麼喔？」他深吸一口氣，馬上笑場破功，最後還是請保鑣進行恥度破表的點酒對話，熙娣與城哥兩人在一旁笑到岔氣，小S更突然搶走電話故作正經地說：「我要一瓶堵藍趴」、「我的男伴一直在給我搔癢啦！」話一說完，再度讓城哥笑到崩潰！





綜藝天王天后難得合體，發揮搞笑功力逗樂彼此，令觀眾直呼：「超紓壓！」最後小S收起搞笑，吐露城哥令她崇拜的事蹟，自然而然地流露出真性情的一面，又讓觀眾再度看到她的感性情懷。《熙娣想聊》每週四下午5點在CATCHPLAY+影音平台獨家上架。



