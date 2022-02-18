北市宗教協會聚餐唱歌又增5確診　累計19人染疫

新冠肺炎疫情近日雖逐漸趨緩，但是北市今日仍新增5例本土病例，其中4人與新北市新店設計師（案19665）衍伸的宗教團體聚餐、唱歌有關，此聚會已累計19人確診。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-18 13:21:08｜2022-02-18 13:23:35
台北市長柯文哲與副市長黃珊珊上午出席「2022士林官邸鬱金香展-遇見幸福」開幕活動，媒體詢問今日北市疫情，黃珊珊表示，今天會新增5例本土案例，新北也有，主要是一群一起吃飯的朋友，其中4人與新北市新店設計師（案19665）傳播鏈有關，其中一位有參加宗教協會的聚餐與唱歌，這個聚會昨天已累計10人確診，加上今天新增人數，已經達到19人確診。
媒體問是否擔心有傳播鏈？黃珊珊說，昨天深夜知道有4人參加聚會，正在疫調足跡，盡可能匡列、遏止疫情擴散。
媒體追問北投薇閣國中是否也有確診？黃珊珊表示，薇閣確診的為家長，不是學生，擴大採檢100多人都是陰性，確診者家人被隔離，對學校應該是無影響。
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