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南市府施政滿意度 黃偉哲高達8成2 大幅提升

▲崑山科大公共關係暨廣告系量化研究中心就黃偉哲任期最後一年施政調查滿意度達82.2%（圖／資料照片）
▲崑山科大公共關係暨廣告系量化研究中心就黃偉哲任期最後一年施政調查滿意度達82.2%（圖／資料照片）

記者林怡孜/台南報導

2022-02-18 13:17:55

崑山科技大學公共關係暨廣告系量化研究中心再次針對台南地區民眾進行民意調查，此次研究結合榮泰創數據，以網路輿情系統觀測並分析近一個月台南市網路輿情，以了解市長黃偉哲任期最後一年的施政評價，本次民調執行時間為210日至14日，對象為戶籍設於台南市之年滿20歲民眾。共訪問1,073份有效問卷，今（18）日公布台南施政滿意度。

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今年是本屆縣市長任期的最後一年，各界正檢視縣市首長任期內的施政表現，各地方政府也卯足全力，期待交出一張讓民眾認同的施政成績單。本次民調結果，黃偉哲「市長施政滿意度」高達82.2%、「市府團隊滿意度」也有79.5%，與1月份調查相比，滿意度明顯提升。透過交叉分析比對，民進黨支持者滿意黃偉哲市長施政表現高達91，國民黨支持者也有75的滿意度。結果顯示，黃偉哲過去3年任內的施政表現獲得台南各陣營的普遍好評，因此，有81%的台南市民支持黃偉哲連任市長，即便是國民黨支持者，也有69支持黃偉哲連任。


本次民調期間，國民黨籍的台南市議員謝龍介與立委陳以信分別表態參選台南市長，上屆選舉失利的高思博也有勸進聲。在競爭對手逐漸浮出檯面之際，黃偉哲仍有8成以上民眾表態支持連任，著實不易。另外，就本次調查結果而言，黃偉哲市長連任支持度較1月時持續攀升，顯示市民在認知國民黨可能的參選者後，對支持黃偉哲連任的態度並無改變。


本次民調另外針對7項施政指標進行滿意度詢問，在民調各施政指標中，以「發展觀光旅遊與休閒活動」滿意度最高，滿意度近84，是獲得民眾認同最滿意的項目。大數據分析也顯示，台南市的觀光休閒發展好感度擴及全台，可以看出在台南市政府積極行銷觀光，讓台南市成為在疫情影響下，觀光旅遊仍逆勢成長的城市。另外，「維護地方治安」、「公共安全與消防」兩項滿意度也在8成以上。而「重視環保、提高環境品質」、「長照與托育等社會福利」也有7成以上水準，都可以看出市民對市府的相關施政表現都有不錯的評價。滿意度最低的項目是「改善交通狀況」，只有62的受訪者表示滿意。在2029歲年輕族群僅獲41的滿意度，就結果來推論，應該是年輕族群用路需求高，未來若捷運規劃等建設陸續完成，加上持續完善道路品質與規劃，未來應可提高民眾對交通狀況指標的評價。

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