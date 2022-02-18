南市府施政滿意度 黃偉哲高達8成2 大幅提升

崑山科技大學公共關係暨廣告系量化研究中心再次針對台南地區民眾進行民意調查，此次研究結合榮泰創數據，以網路輿情系統觀測並分析近一個月台南市網路輿情，以了解市長黃偉哲任期最後一年的施政評價，本次民調執行時間為 2 月 10 日至 14 日，對象為戶籍設於台南市之年滿 20 歲民眾。共訪問 1,073 份有效問卷，今（ 18 ）日公布台南施政滿意度。

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今年是本屆縣市長任期的最後一年，各界正檢視縣市首長任期內的施政表現，各地方政府也卯足全力，期待交出一張讓民眾認同的施政成績單。本次民調結果，黃偉哲「市長施政滿意度」高達 82.2% 、「市府團隊滿意度」也有 79.5% ，與 1 月份調查相比，滿意度明顯提升。透過交叉分析比對，民進黨支持者滿意黃偉哲市長施政表現高達 9 成 1 ，國民黨支持者也有 7 成 5 的滿意度。結果顯示，黃偉哲過去 3 年任內的施政表現獲得台南各陣營的普遍好評，因此，有 81% 的台南市民支持黃偉哲連任市長，即便是國民黨支持者，也有 6 成 9 支持黃偉哲連任。

本次民調期間，國民黨籍的台南市議員謝龍介與立委陳以信分別表態參選台南市長，上屆選舉失利的高思博也有勸進聲。在競爭對手逐漸浮出檯面之際，黃偉哲仍有 8 成以上民眾表態支持連任，著實不易。另外，就本次調查結果而言，黃偉哲市長連任支持度較 1 月時持續攀升，顯示市民在認知國民黨可能的參選者後，對支持黃偉哲連任的態度並無改變。