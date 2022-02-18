新住民獎助學金開跑！雲林移民署行動列車助申請

《四方報》報導，內政部移民署「110 學年度新住民與其子女培力及獎助(勵)學金計畫」正式開跑！為了鼓勵新住民踴躍報考中華民國技術士檢定取得證照，培養一技之長與提升就業競爭力，自111年2月14日至3月14日止，移民署提供「110年度新住民與其子女培力及獎助(勵)學金計畫」補助。民眾可在線上填妥申請書後印出，併同其他資料寄至移民署，經審核通過，即可獲得新臺幣5,000至30,000元不等的獎勵金，歡迎民眾「好康逗相報」，相招來申請！
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-18 13:21:24
為了幫助雲林縣交通不便的新住民申請獎勵金，移民署南區事務大隊雲林縣服務站除了通知轄內各鄉鎮「新住民窗口」協助宣導外，更利用行動列車偏鄉服務的機會，至麥寮鄉公所及北港稅務局駐點，手把手帶領新住民申請。從申請帳號密碼、填寫申請書及切結書以及協助審核應備文件，目的是希望新住民能夠順利通過，避免後續補件或資格不符造成往來不便。雲林縣服務站也特別提醒新住民，所持有的勞動部技術士技能檢定證照，須為近3年度(即108、109、110)取得，才可申請證照獎勵金。該證照需「無」申請過其他獎勵，並檢附1年內申請之戶籍謄本或新式戶口名簿，一併寄至臺北的移民署署本部進行審核。
雲林縣服務站主任黃玟晸表示，「新住民與其子女培力及獎助(勵)學金計畫」是移民署為了完整新住民的照顧服務與生活輔導所提出的關懷獎勵，無論是否取得身分證，只要持有有效居留證的新住民皆有資格，歡迎大家踴躍申請。另外，移民署的「外來人士在臺生活諮詢服務熱線」將自111年3月1日起改為1990特殊碼，包含中、英、日、越、印、泰、柬等多語諮詢服務，提供在臺外國人更加便利的服務。若民眾對於申請新住民證照獎勵金有任何的疑問，也歡迎致電各縣市移民署服務站做進一步的諮詢。