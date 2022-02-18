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民眾棄養比特犬　桃園動保處：已收容21隻壓力不小！

▲比特犬攻擊意外頻傳引發民眾棄養潮，政府拉高認養門檻，許多被收容的比特犬恐將再收容園區度過餘生。（圖／記者李春台翻攝）
▲比特犬攻擊意外頻傳引發民眾棄養潮，政府拉高認養門檻，許多被收容的比特犬恐將再收容園區度過餘生。（圖／記者李春台翻攝）

記者李春台/桃園報導

2022-02-18 13:35:52

生性兇猛的比特犬不斷傳出攻擊其他犬隻甚至小孩的消息引發民眾恐慌。農委會公告今年3月1日起，禁止比特犬飼養和買賣，違者最高可罰25萬元。禁養令一出，掀起比特犬棄養潮，桃園市動保處王得吉表示，目前桃園動物保護教育園區收容的比特犬共21隻，收容壓力不小，且比特犬認養率也不高，未來民眾如果要認養比特犬，必須要有飼養比特犬經驗，並申報為「合法的比特犬飼養者」才能飼養。

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去年在屏東縣發生一起3歲男童被鄰居的比特犬攻擊身亡的事件，引發民眾恐慌。農委會公告比特犬自今年3月1日起為「指定禁止飼養或輸入動物」，現有比特犬飼主要在明年2月28日前辦理申報備查，完成植入晶片與寵物登記，否則可開罰5萬至25萬元，還可能被沒入犬隻。


因為受到近年受到比特犬攻擊事件頻傳、禁養令等影響，王得吉表示，過去桃市動保園區每年收到的棄養比特犬約2到4隻，但前年收到的比特犬增加為6、7隻，到了去年更收到10隻，現在園區已收容21隻比特犬，收容壓力不小。


王得吉表示，由於比特犬不易跟其他犬隻相處，因此認養率並不高，前年僅認養3隻、領回1隻，去年更僅認養1隻、領回3隻。動保處強調，雖然比特犬因血統遺傳而具有攻擊性，但多數比特犬的攻擊事件卻是飼主管理不慎造成，因此飼主們一定要遵守法規，並妥善照顧犬隻，才能降低危險。未來飼主要領養的條件也大幅提升，恐讓被收容的比特犬要在園區度過餘生。


王得吉說，目前登記在桃園的比特犬有147隻，多數比特犬其實多數都很親人，但要讓比特犬被認養出去，需要經過條件評估，動保處人員也會前往家訪，了解飼養空間是否足夠；禁養令在今年3月生效後，園區裡的比特犬雖然仍可被認養，但飼主必須要有飼養比特犬經驗，並申報為「合法的比特犬飼養者」才能飼養。

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