民眾棄養比特犬　桃園動保處：已收容21隻壓力不小！

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去年在屏東縣發生一起3歲男童被鄰居的比特犬攻擊身亡的事件，引發民眾恐慌。農委會公告比特犬自今年3月1日起為「指定禁止飼養或輸入動物」，現有比特犬飼主要在明年2月28日前辦理申報備查，完成植入晶片與寵物登記，否則可開罰5萬至25萬元，還可能被沒入犬隻。
因為受到近年受到比特犬攻擊事件頻傳、禁養令等影響，王得吉表示，過去桃市動保園區每年收到的棄養比特犬約2到4隻，但前年收到的比特犬增加為6、7隻，到了去年更收到10隻，現在園區已收容21隻比特犬，收容壓力不小。
王得吉表示，由於比特犬不易跟其他犬隻相處，因此認養率並不高，前年僅認養3隻、領回1隻，去年更僅認養1隻、領回3隻。動保處強調，雖然比特犬因血統遺傳而具有攻擊性，但多數比特犬的攻擊事件卻是飼主管理不慎造成，因此飼主們一定要遵守法規，並妥善照顧犬隻，才能降低危險。未來飼主要領養的條件也大幅提升，恐讓被收容的比特犬要在園區度過餘生。
王得吉說，目前登記在桃園的比特犬有147隻，多數比特犬其實多數都很親人，但要讓比特犬被認養出去，需要經過條件評估，動保處人員也會前往家訪，了解飼養空間是否足夠；禁養令在今年3月生效後，園區裡的比特犬雖然仍可被認養，但飼主必須要有飼養比特犬經驗，並申報為「合法的比特犬飼養者」才能飼養。