傅崐萁推高金素梅選高雄　黃捷：黑金挺高金

有媒體報導，甫回黨的國民黨立委傅崐萁，在一場聚會中不斷推薦無黨籍立委高金素梅參選高雄市長，作風強勢，高雄市議員黃捷痛批，傅崐萁操盤下的國民黨，演出這席黑金挺高金的「囍宴」，高雄人絕對不會接受！
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-18 13:42:01
黃捷說，剛回歸國民黨的花蓮王傅崐萁，他不僅和老婆第一、第四高票當選國民黨中央委員，現在還把手伸進國民黨提名，擔任「中央選戰策略執行長」，準備操盤九合一大選，傅崐萁善於炒股，這次趁國民黨脆弱之時，又想「逢低進場」；一向善於政治精算、不沾鍋的朱立倫，用了傅崐萁這張「鬼牌」，迎回黨內青年最厭惡的花蓮王，難道這就是朱主席「承擔」的作為？。
黃捷指出，身為中國「台灣原住民族」代表的高金素梅，在中國輩分之高，恐怕連朱立倫都望塵莫及，她不僅用立委的身分多次朝貢北京，就連胡錦濤、習近平兩任主席，都與她見面寒暄，曾說「總書記給了我們溫暖的擁抱」，此外，她2015年出席中共「抗日戰爭70週年」的93大閱兵也還歷歷在目，領著臺灣人民的納稅錢，到北京去看準備來攻擊台灣的武器，當立委都這樣了，如果當高雄市長，不就把整個高雄雙手奉送給習近平？
黃捷認為，高金素梅跟羅志祥，都是中共極力培養的「台灣原住民族」統戰模板，傅崐萁接納羅志祥，讓他在中國撈一筆後還能回到花蓮展演，但高雄人不會接受高金素梅這個「政治界的羅志祥」，傅崐萁操盤下的國民黨，演出這席黑金挺高金的「囍宴」，高雄人絕對不會接受！