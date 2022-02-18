結合教會助力！新北多元福利據點也含新住民服務

《四方報》報導，新北市社會局推動多元社會福利據點，讓一個據點至少包含兒、少、老、障、婦、新、原住民、單親家庭等其中2類以上服務，讓需要的民眾免於四處奔波，截至目前已達101處，新北市17日邀集各教會領袖與服務團體舉辦說明會，盼平時默默行善的教會系統一起加入，繼續衝高服務據點的量能。社會局長張錦麗表示，新北市已建構社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部、老人共餐點、小衛星（兒少課後輔導）、公托中心、新住民和單親家庭服務中心及關懷站、街友服務據點及實物銀行等各式據點共2702處。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-18 15:00:00
為整合社會資源並善用空間，以強化服務量能，2021年起推動多元福利據點，一個據點至少包含兒、少、老、障、婦、新、原住民、單親家庭等其中2類以上服務。新北市府在17日邀基督教文化交流協會理事長魏悌香、TVBS信望愛永續基金會副董事長黎少倫長老等教會領袖，及社會服務團體，舉辦說明會。市長侯友宜出席活動時表示，教會在基層默默行善服務，希望未來能深化合作，為據點提供更多元的服務。
侯友宜表示，教會在台灣社會傳道上百年，小時候他曾在嘉義鄉下到教會參加聚會，去年他也到魏悌香創辦的安得烈食物銀行參訪，他們每月為弱勢家庭寄送約6000至7000份食物箱，疫情期間更加碼，他很感恩。「希望藉由教會在基層的據點和教友志工，擴大服務對象或項目，讓更多族群受惠。」侯友宜說。