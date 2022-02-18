T1／台啤英熊和平主場限定　塔克老師回歸

我是廣告 請繼續往下閱讀
本季新北中信特攻與台灣啤酒英熊的老二之爭超激烈，至今兩隊已互換8次排名，目前兩隊並無任何勝差，特攻僅以些微勝率之差落後英熊，暫居第三，所以此戰將是英熊的老二保衛戰。
英熊雖暌違2個月再次主場開戰，但本週主場首度移師和平籃球館，全新場地是否會有適應問題，有待觀察，本季兩隊已交手兩次，各拿1勝，英熊雖然經驗老到，但對戰特攻卻未有明顯優勢，兩隊首次對決，靠著蔣淯安在延長賽最後12秒連拿6分，包括壓哨的驚天Logo Shot絕殺，才驚險勝出，上月中再碰頭，特攻在阿巴西、厄力（Cleanthony Early）合拿61分領軍下扳回一成。
兩隊都有狀況正夯的洋將助拳，厄力目前出賽8場平均可拿下26.6分、10籃板、4.9助攻，而蓋樂威（Ramon Galloway）目前出賽2場平均可拿下39分、5.5籃板、6.5助攻，兩人的飆分對決肯定火花四射。
週日（20日）15:00 臺中葳格太陽VS 台灣啤酒英熊
臺中葳格太陽和台灣啤酒英熊本季已成死對頭，本季至今已交手4次，英熊取得3勝1敗對戰優勢，太陽目前排名仍在力爭上游，如何攻克英熊成為最大課題。
為了強化團隊戰力，太陽不斷在外援積極補強，上週網羅台灣知名洋將塔克（Anthony Tucker），雖然上週首秀表現平平，但經過一週調整，塔克應可逐步找回原有狀態，雖然已和台灣許多優秀控衛捉對廝殺，但塔克老師卻是生涯首次交手聯盟明星控衛「安佛森」蔣淯安，屆時到底是幫蔣淯安上課？還是被上課？大家都在等著看。
太陽有塔克加入助拳，英熊陣容也大升級，隨著兩位SBL台灣啤酒籃球隊洋將蓋樂威、多拉摩爾相繼加盟，英熊終於有三洋將合體出擊，搭配傷兵王皓吉、李啓瑋陸續歸隊，英熊已經漸趨完全體，太陽想贏球，除了寄望洋將桑尼、塔克的出色發揮，亞洲外援何喬登（Jordan Heading）的三分砲火絕對也是關鍵，本季何喬登已投進47記三分球，以平均每場3.8記的兇猛火力，暫居聯盟三分球王。