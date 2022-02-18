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暖心！擔憂余苑綺癌症病發　巴戈重病不忍告知余天

▲余天來送巴戈最後一程，提及女兒余苑綺仍在努力抗癌。（圖／特派記者林敬原攝）
▲余天來送巴戈最後一程，提及女兒余苑綺仍在努力抗癌。（圖／特派記者林敬原攝）

記者江芷稜/綜合報導

2022-02-18 14:31:23

帶給觀眾無限歡笑的資深藝人巴戈，16日因胰臟癌猝逝，今（18）日靈堂開放給外界弔唁，好友陳凱倫、葛蕾、曾國城、王彩樺、余天都忍著悲痛送他最後一程，余天受訪透露，曾問紀寶如為何巴戈不告知他病情，原來是因為余天二女兒余苑綺罹癌多年，巴戈不願余天知情後觸景傷情，才好心隱瞞他，即使面臨人生盡頭，這位資深前輩依舊給人暖心體貼的關懷。

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▲巴戈靈堂以白色花束布置，簡潔高雅。（圖／台灣生命優質協會提供）
▲巴戈靈堂以白色花束布置，簡潔高雅。（圖／台灣生命優質協會提供）
 
▲余天來送巴戈最後一程，提及女兒余苑綺仍在努力抗癌。（圖／特派記者林敬原攝）
余苑綺抗癌7年，一度抗癌成功，結果去年又復發，雖有榮總專業7人小組為其安排療程，病情並不樂觀，有媒體報導恐剩2月餘命，讓父母幾乎崩潰。余天心疼地說，女兒有一陣子很排斥化療，進醫院後突然打電話給爸爸說「我不要做了」，哭到無法抑止，停止療程一個月，最近肺臟、肝臟、大腸又出現小光點（陰影），已有擴散跡象，余天叮囑余苑綺不能放棄，繼續入院做化療，希望能打敗病魔。

▲余天趕至巴戈靈堂，送好友最後一程。（圖／特派記者林敬原攝）
▲余天趕至巴戈靈堂，送好友最後一程。（圖／特派記者林敬原攝） 
▲生命優質協會祕書長紀寶如透露，巴戈去年12月就交代好後事。（圖／特派記者林敬原攝）
▲生命優質協會祕書長紀寶如透露，巴戈去年12月就交代好後事。（圖／特派記者林敬原攝）
女星王彩樺到靈堂悼念巴戈，當場淚崩哽咽，兩人因做公益結緣，去年聚會見巴戈身體硬朗，突然撒手人寰，讓她感到不捨，巴戈臨走前還託付好友轉告，有一個公益的願望希望王彩樺達成，她深感身負重任，「我不知道他給我這麼重大的一個責任，希望他在天之靈可以給我更多能量，完成你的心願」，但低調不願透露託付內容。

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