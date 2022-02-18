宗教聚會團＋15！群聚持續擴大 分佈於雙北、台南、高雄
中央流行疫情指揮中心今（18）日宣布新增16位COVID-19本土病例，其中15位都是與由新北設計師、房屋代銷公司員工職場確診，隨後衍生的宗教團體吃飯唱歌的聚會有關，15人分別分佈在新北市7人、台北市5人、高雄市2人、台南市1人。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 14:25:11
陳時中表示，目前房屋代銷公司員工群聚案累計已經24人染疫，足跡橫跨雙北、台南、高雄、台東，且由於參與宗教聚會的成員來自全台各地，各種職業都有，接觸範圍廣泛，各地方政府正在積極匡列中，這是目前最需要關注的焦點個案。
此案最初是新北設計師確診，接著查出設計師與房屋代銷公司員工同餐廳用餐，之後房屋代銷公司職場群聚擴大，且有確診員工參與宗教社團相關的聚會，因此又持續擴大。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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