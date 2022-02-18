台中托育中心虐嬰案全班皆受害　家長控社會局輕縱

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去年2月，一名家長幫5個月大女兒洗澡時，發現嬰兒腋下、胸部多處瘀傷，她到華興托嬰中心調閱監視器，發現黃姓女托育員施虐，警方通報台中市家庭暴力及性侵害防治中心處理。該名家長對黃女和托嬰中心提出傷害告訴，社會局調查後公佈施暴女托育員黃昀恩姓名、開罰業者6萬元，托嬰中心申請停辦至今年7月底。
該案在臉書「靠北惡質幼兒園」社團被熱烈討論，網友還分享監視器畫面，指控不只一名嬰兒受害，其他家長主動前往了解，對社會局的處置極為不滿。
多名受害家長今（18）在時代力量立委王婉諭、南屯區市議員參選人吳佩芸陪同下舉行記者會、播放施虐影片。畫面顯示多位托育員多日、多次對不同嬰兒施虐，只要不耐煩哭鬧，就把孩子丟儲藏室，甚至蓋頭、塞布進嬰兒嘴裡、用力摔到地上、丟在廚房地板置之不理。
受害家長R爸爸說，該班都是8個月以下嬰兒，案發後社會局並沒通知其他受虐嬰兒家長。他說那段時間小孩常半夜莫名哭鬧，家人帶往收驚3次都沒改善，近來他輾轉得知小孩也遭虐待，既心疼又自責，當初就是知道業者獲社會局評鑑優等才去托嬰，誰知竟是把孩子送進虎口。
另位受害家長H爸爸說，他在畫面上看到兒子才4個多月大、骨骼還沒發育好，就因哭鬧被保育員狠踢幫寶椅、劇烈搖晃身體，即使事隔一年，孩子仍緊張愛哭，甚至出現發展遲緩。他無法接受社會局罔顧事實，將整起虐嬰案輕描淡寫、定調為一名托育員兩小時的違法行為，難過問：「難道媽媽市長是這樣照顧小孩的嗎？」
吳佩芸指出，根據監視器畫面顯示，全中心的嬰兒只有黃女孩子和主任孫子被正常對待，其他家長想向社會局調影片被拒，幸好還有警方願意配合，讓大家得知部份真相。
王婉諭指出，今天揭露的影片只是整起虐嬰案冰山一角，社會局在調查時竟只處理單一家長陳情，沒通知其他受害小朋友的家長、也沒另外進行調查，對兒少保護明顯不足。她說若情節嚴重者得命其停辦，這起案件卻只裁罰6萬元，難道算是情節輕微嗎？
社會局副局長陳仲良表示，除了去年針對黃昀恩施虐女嬰的部份已裁罰，今年也處理林姓托育員施虐男童的部份，並將全部監視器畫面提供給檢察官。至於記者會另有簡姓托育員施暴畫面，他表示當初看到的證據力可能不太一致，社會局將進行釐清，不會輕縱。