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遭匡列隔離有補助！住防疫旅館免錢　陳時中拍板曝原則

▲指揮中心說明確診個案密切接觸者的隔離補助原則。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明確診個案密切接觸者的隔離補助原則。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-02-18 14:44:49｜2022-02-18 15:01:23

民怨多時的自費隔離爭議，中央疫情指揮中心今（18）日宣布將由中央概括承受，並回溯至去年12月14日至今年2月14日這段期間，因接觸確診者遭隔離的民眾，入住防疫旅館的費用將由中央概括承受，以使受隔離民眾免負擔防疫旅館費用為原則。

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陳時中表示，補助對象為因與確診者密切接觸被匡列的民眾，期間為自春節專案開始的去年12月14日至2月14日為止，若遭地方政府安排至防疫旅館隔離檢疫，費用將由中央政府承受，以使受隔離民眾免負擔防疫旅館費用為原則。

陳時中強調，以後接觸到確診者要接受隔離的民眾，若無法符合一人一室的居家隔離條件，那就會送至集中檢疫所隔離檢疫，集中檢疫所都是由中央出錢，不會讓個人負擔費用。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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