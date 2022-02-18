遭匡列隔離有補助！住防疫旅館免錢 陳時中拍板曝原則
民怨多時的自費隔離爭議，中央疫情指揮中心今（18）日宣布將由中央概括承受，並回溯至去年12月14日至今年2月14日這段期間，因接觸確診者遭隔離的民眾，入住防疫旅館的費用將由中央概括承受，以使受隔離民眾免負擔防疫旅館費用為原則。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 14:44:49｜2022-02-18 15:01:23
陳時中表示，補助對象為因與確診者密切接觸被匡列的民眾，期間為自春節專案開始的去年12月14日至2月14日為止，若遭地方政府安排至防疫旅館隔離檢疫，費用將由中央政府承受，以使受隔離民眾免負擔防疫旅館費用為原則。
陳時中強調，以後接觸到確診者要接受隔離的民眾，若無法符合一人一室的居家隔離條件，那就會送至集中檢疫所隔離檢疫，集中檢疫所都是由中央出錢，不會讓個人負擔費用。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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