妄想稱帝卻慘敗！被慾望吞噬的「大唐第一美人」安樂公主

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10多年過去了，李裹兒出落的美麗大方、聰慧過人，深得父母歡心。也許是因為對這個小女兒心存虧欠，覺得沒能給她一個好的成長環境，李顯夫婦非常疼愛裹兒，幾乎事事都順著她，無形中也養成她驕縱、霸道的性格。同時，李顯也對韋后的不離不棄心存感激，暗暗決定要是有朝一日還能重登帝位，一定厚待妻女，讓她們能隨心所欲，卻不知已種下日後禍亂的種子。
西元698年，武則天將李顯一家召回洛陽，重新立為皇太子，李裹兒也跟著父母回來。天生麗質、明艷動人的李裹兒，相當受到祖母武則天的喜愛，認為她是李顯所有子女中，與自己最像的一個，甚至將她養在自己身邊，封她為安樂郡主，西元705年隨著李顯復位為中宗，再被晉封為安樂公主，食邑2500戶。
可惜的是，幼時的困苦並沒有讓安樂公主養成謙遜的性格，相反的，她的政治野心絲毫不輸給武則天，生活也極度奢侈浪費，又愛爭強好勝。為了與姐姐長寧公主比誰的府邸較漂亮，不惜大興土木，動用庫銀，比起皇宮有過之而無不及；還曾為了父親沒將長安城有名的西漢古蹟「昆明池」賜給她，怒極之下竟強拆民宅，建造一座「定昆池」，以玉石砌岸、珊瑚寶石砌底，池邊種滿各種珍稀的琪花瑤草，登山的石道也繪滿各種花鳥圖案、鑲嵌金、銀、珠、玉等物，奢華至極；更曾製作2件曠世珍品「百鳥裙」，以百種鳥類的羽毛織成，顏色鮮豔無比，閃爍着華麗的百鳥圖案，從正面看、從旁看、在陽光下看、在陰影中看，都能呈現不同的顏色與風貌。
生活靡費還在其次，最糟的是她權力慾望極強，開府置官，賣官鬻爵，權傾朝野。據說當時朝廷中的王侯權臣，有大半都是出自安樂公主門下，各個官位都有不同的價碼，只要出得起錢，屠夫都能當官；安樂公主常常拿著自己寫的詔書，哄騙寵愛自己的父親胡亂蓋印，用這種方式當上官員的土豪劣紳，據悉就有數千人。
除此以外，安樂公主的私生活亦十分混亂。她第一段婚姻是嫁給武則天的姪孫武崇訓（當時還是安樂郡主），但在那之前，2人早就好上了，根本無需賜婚，婚後才6個月，安樂公主就生下1個男孩，可見成孕時間是在婚配以前。婚後的安樂公主繼續不安於室，勾搭武崇訓的同族兄弟武延秀，2人終日打情罵俏，府中上下人盡皆知，卻只有武崇訓被蒙在鼓裡。
西元707年，武崇訓死於景龍之變，安樂公主成了寡婦，卻絲毫沒露出悲傷之色，馬上就改嫁給早已與她私通的武延秀，並生下1子；武延秀與安樂公主生的男孩滿月時，唐中宗、韋皇后親臨她的宅邸，在她家裡發出大赦令，甚至還封安樂公主與前夫武崇訓所生的兒子為鎬國公，當時這個孩子不過才5歲。更離譜的是，俊朗的武延秀讓韋后也心癢難耐，竟命令武延秀侍寢，形成「母女同歡、共享1男」的荒淫景象。
隨著自己的權力越來越大，安樂公主也開始夢想，能像祖母一樣稱帝，甚至奏請中宗立自己為「皇太女」，將來好繼承皇位，卻被魏元忠進諫擋下，中宗也覺得此要求過於荒謬，罕見的拒絕了寶貝女兒。不過這並沒能阻止安樂公主的野心，背地裡，她也慫恿母親韋皇后，效仿武則天臨朝聽政，母女倆並經常嘲笑、凌辱庶出的太子李重俊，迫使後者於景龍元年（西元707年）發動政變，殺死武三思、武崇訓父子，惟政變以失敗告終，李重俊被殺，安樂公主與韋皇后氣燄更盛，大權獨攬。
景龍四年（西元710年）6月，唐中宗李顯突然駕崩，被認為是遭韋皇后與安樂公主聯手毒死。之後韋后將兵馬大權、重要官職等全部安排給自己的黨羽和族人，朝政大權盡落韋氏之手，韋后想效仿婆婆武則天當皇帝，安樂公主也樂得替母親打邊鼓，希望能早日被立為皇太女，以便日後登上帝位。
然而，韋后母女的如意算盤，嚴重影響李唐皇族的利益，無人想看到第2個武則天出現，也不滿她們弒君的惡行，於是在太平公主的支持下，李旦之子李隆基旋即起兵，帶領羽林軍夜襲玄武門，屠盡韋姓諸人，是為唐隆之變。韋皇后首先被殺，而不知大禍臨頭的安樂公主，還在自家梳妝台前，在美貌少年的陪伴下化妝，豈料化到一半就聽到亂兵攻來，公主逃跑，追兵不久趕上，當場將她斬首，得年25歲。
由於罪行重大、手段毒辣，韋后及安樂公主死後皆被追貶為庶人，2人都未能成為繼武則天之後，中國史上的第2位女皇帝。其實，以安樂公主的受寵程度，就算不謀求帝位，一生應該都能盡享尊榮，可惜心如欲壑、后土難填，不只葬送自己的性命，還留下罵名。不過也有人認為，安樂公主從小與父母生活在武則天的陰影下，惶惶不可終日，又目睹兄姊（永泰公主李仙蕙、懿德太子李重潤）因議論武則天私事而被殺，使她理解唯有掌握至高無上的權力，方能真正高枕無憂，也才會走上這條權慾的不歸路。